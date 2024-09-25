Юрію Горбунову зробили операцію: що відомо про стан продюсера
Продюсер, ведучий та актор Юрій Горбунов показався на милицях на знімальному майданчику свого нового фільму "Потяг у 31 грудня" - виявляється, нещодавно йому зробили операцію.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на коментар знаменитості для "ЖВЛ".
Що відомо про травму Горбунова
Зокрема відомо, що це побутова травма.
"Це побутова травма. Домашня, банальна, побутова травма, але операцію довелося відкласти через те, що я знімався. Ось знявся, зробили операцію. Як бачите, реабілітацію теж проходжу на ногах, що не дуже добре", - зазначив артист.
До речі, реабілітація триватиме ще кілька тижнів. Попри це Горбунов на милицях завершив зйомки новорічного фільму, який глядачі побачать на великих екранах у 2025 році.
На відео цей момент можна переглянути з 2:45:05.
Зазначимо, що нещодавно дружина Юрія Горбунова, телеведуча Катя Осадча, теж зненацька показалася в лікарні. Вона не розкрила подробиць, що саме сталося. Однак навіть в умовах відключення світла їй надали необхідну медичну допомогу та призначили ліки.
Про що фільм "Потяг у 31 грудня"
Сімейна комедія від творців комедійної кінотрилогії "Скажене весілля", яка вийде у прокат 1 січня 2025 року, розповідає про кохання, дружбу, пригоди українців та чудеса, які трапляються лише новорічної ночі.
На зйомках фільму (фото: FILM.UA)
За сюжетом провідник поїзда Микола Іванович 31 грудня вирушає в свій останній службовий рейс, після якого має вийти на пенсію. Він планує спокійно провести новорічну ніч, адже традиційно поїзди в цей час порожні. Однак у вагоні зустрічаються наречена, що втекла, подружжя на межі розлучення, гіперактивна вагітна і бухгалтер-інтроверт, з яким важко порозумітися. Історія набирає обертів, коли поїзд зненацька зупиняється посеред поля, що змушує людей познайомитися поближче.
Під час знімального процесу із колегами (фото: FILM.UA)