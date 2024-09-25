Юрію Горбунову зробили операцію: що відомо про стан продюсера

Продюсер, ведучий та актор Юрій Горбунов показався на милицях на знімальному майданчику свого нового фільму "Потяг у 31 грудня" - виявляється, нещодавно йому зробили операцію.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на коментар знаменитості для "ЖВЛ" .

Що відомо про травму Горбунова

Зокрема відомо, що це побутова травма.

"Це побутова травма. Домашня, банальна, побутова травма, але операцію довелося відкласти через те, що я знімався. Ось знявся, зробили операцію. Як бачите, реабілітацію теж проходжу на ногах, що не дуже добре", - зазначив артист.

До речі, реабілітація триватиме ще кілька тижнів. Попри це Горбунов на милицях завершив зйомки новорічного фільму, який глядачі побачать на великих екранах у 2025 році.

На відео цей момент можна переглянути з 2:45:05.

Зазначимо, що нещодавно дружина Юрія Горбунова, телеведуча Катя Осадча, теж зненацька показалася в лікарні. Вона не розкрила подробиць, що саме сталося. Однак навіть в умовах відключення світла їй надали необхідну медичну допомогу та призначили ліки.

Про що фільм "Потяг у 31 грудня"

Сімейна комедія від творців комедійної кінотрилогії "Скажене весілля", яка вийде у прокат 1 січня 2025 року, розповідає про кохання, дружбу, пригоди українців та чудеса, які трапляються лише новорічної ночі.

На зйомках фільму (фото: FILM.UA)

За сюжетом провідник поїзда Микола Іванович 31 грудня вирушає в свій останній службовий рейс, після якого має вийти на пенсію. Він планує спокійно провести новорічну ніч, адже традиційно поїзди в цей час порожні. Однак у вагоні зустрічаються наречена, що втекла, подружжя на межі розлучення, гіперактивна вагітна і бухгалтер-інтроверт, з яким важко порозумітися. Історія набирає обертів, коли поїзд зненацька зупиняється посеред поля, що змушує людей познайомитися поближче.

Під час знімального процесу із колегами (фото: FILM.UA)