Осадчая показалась со взрослым сыном, который учится за границей (фото)

Осадчая поздравила сына

В посте ведущая "Светской жизни" оставила для сына теплые слова, а также вспомнила общие моменты с ним.

"Между первым и вторым фото почти 22 года разница. На первом - лето 2024 года мы празднуем три года младшему брату, а на втором - весна 2003 года, Илье исполнилось полгода и мы приехали в только открытые Курени. А дальше - самое крутое время вместе: отдых на море, рождение Ивана, и уже ему на фото несколько месяцев, а потом и Даниила, и Илья - уже старший брат - и пример для двух подрастающих малышей", - написала она.

Осадчая с сыном (Фото: instagram.com/kosadcha)

"Илюша! Ты моя гордость и вдохновение вот уже 22 года. Сейчас ты уже на три года старше меня тогда, когда ты родился, и до сих пор удивляешься, как я в твоем возрасте уже имела ребенка. Но я радуюсь, что именно тогда родился ты и мы прожили такое где-то одинаковое взросление, мне кажется, что и сейчас ты местами взрослее меня, а я все еще учусь быть взрослой мамой", - также отметила знаменитость.

Осадчая подчеркнула, что ее сын Илья является для нее примером поставленных целей и воплощения их в жизнь. Она добавила, что невероятно гордится парнем и ждет утра, чтобы позвонить ему с поздравлениями.

Илье исполнилось 22 года (Фото: instagram.com/kosadcha)

Илья учится в США

Как известно, сын ведущей уже около четырех лет учится в Америке. После окончания элитной киевской школы Kyiv International School он поступил в Университет Мэриленда, где изучает IT.

Кроме того, Екатерина делилась, что Илья уже использует свои знания для борьбы с врагом, а по окончании вуза, по словам звездной мамы, планирует вернуться домой и реализовывать свое будущее в Украине.

Ведущая показала семейные кадры (Фото: instagram.com/kosadcha)

Личная жизнь Кати Осадчей

Напомним, Илья Полищук родился в браке Екатерины Осадчей с бизнесменом Олегом Полищуком. После развода с ним ведущая вышла замуж за своего коллегу - актера и ведущего Юрия Горбунова. В этом браке у пары родилось два сына: старший Иван и младший Даниил.