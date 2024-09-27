Осадчая поделилась лайфхаком, как все успевать с двумя маленькими детьми

Как известно, Осадчая вместе со своим супругом, продюсером и актером Юрием Горбуновым, воспитывает двоих детей: 7-летнего Ивана и 3-летнего Даниила. В декрет ведущая не уходила, а во время полномасштабной войны еще и занялась поиском пропавших безвести.

В Stories она поделилась своим "рецептом", как все успевать.

"Мой рецепт - выделять время на себя, а также не пытаться сделать все сразу, так не работает. Расставить задачи по приоритетности и сделать первые три как минимум. То, что отложено на завтра, снова расставить по приоритетности. Если что-то отпадает и откладывается, проанализировать почему. Возможно это то, что не так важно для вас", - отметила ведущая.

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Также она рассказала, что старается завершить все дела до 21:00, а вечер всегда проводит с детьми, уделяя им максимум внимания.

"Я все планирую так, чтобы в 21:00 максимум, а лучше раньше закончить все дела. А после этого -время детей. Купание, чтение. А когда уснут, книги и кино", - отметила Катя Осадчая.

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Отметим, что ранее Осадчая неожиданно показалась в больнице. Знаменитость не стала раскрывать подробностей, что именно случилось. Однако даже в условиях отключений света ей предоставили необходимую медицинскую помощь и назначили лекарства.

Она подчеркнула, что за границей в такой ситуации она бы очень долго сидела в очереди в ожидании приема врача. А если бы там была подобная ситуация с отключениями света, как в Украине, все просто лечились бы самостоятельно.

Катя Осадчая с Горбуновым и детьми (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)