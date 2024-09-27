ua en ru
Пт, 27 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Осадчая поделилась лайфхаком, как все успевать с двумя маленькими детьми

Пятница 27 сентября 2024 14:01
UA EN RU
Осадчая поделилась лайфхаком, как все успевать с двумя маленькими детьми Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Катерина Собкова

Известная телеведущая Катя Осадчая рассказала своим подписчикам, как она совмещает работу, общественную жизнь и материнство.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Как известно, Осадчая вместе со своим супругом, продюсером и актером Юрием Горбуновым, воспитывает двоих детей: 7-летнего Ивана и 3-летнего Даниила. В декрет ведущая не уходила, а во время полномасштабной войны еще и занялась поиском пропавших безвести.

В Stories она поделилась своим "рецептом", как все успевать.

"Мой рецепт - выделять время на себя, а также не пытаться сделать все сразу, так не работает. Расставить задачи по приоритетности и сделать первые три как минимум. То, что отложено на завтра, снова расставить по приоритетности. Если что-то отпадает и откладывается, проанализировать почему. Возможно это то, что не так важно для вас", - отметила ведущая.

Осадчая поделилась лайфхаком, как все успевать с двумя маленькими детьми

Скриншот

Также она рассказала, что старается завершить все дела до 21:00, а вечер всегда проводит с детьми, уделяя им максимум внимания.

"Я все планирую так, чтобы в 21:00 максимум, а лучше раньше закончить все дела. А после этого -время детей. Купание, чтение. А когда уснут, книги и кино", - отметила Катя Осадчая.

Осадчая поделилась лайфхаком, как все успевать с двумя маленькими детьми

Скриншот

Отметим, что ранее Осадчая неожиданно показалась в больнице. Знаменитость не стала раскрывать подробностей, что именно случилось. Однако даже в условиях отключений света ей предоставили необходимую медицинскую помощь и назначили лекарства.

Она подчеркнула, что за границей в такой ситуации она бы очень долго сидела в очереди в ожидании приема врача. А если бы там была подобная ситуация с отключениями света, как в Украине, все просто лечились бы самостоятельно.

Осадчая поделилась лайфхаком, как все успевать с двумя маленькими детьмиОсадчая поделилась лайфхаком, как все успевать с двумя маленькими детьми

Катя Осадчая с Горбуновым и детьми (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Ранее стало известно, что Юрию Горбунову сделали операцию.

Также читайте о том, что Горбунов трогательно обратился к Осадчей в ее день рождения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Катя Осадчая Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
NEWS
Появились первые фото последствий удара по зданию полиции в Кривом Роге
Появились первые фото последствий удара по зданию полиции в Кривом Роге