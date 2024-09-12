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"Люблю тебе": Горбунов зворушливо звернувся до Осадчої у її день народження

Четвер 12 вересня 2024 11:41
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"Люблю тебе": Горбунов зворушливо звернувся до Осадчої у її день народження Катя Осадча святкує день народження (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Катерина Собкова

Відома телеведуча Катя Осадча сьогодні, 12 вересня, святкує свій день народження. Не забув про пам'ятну дату і її чоловік, продюсер Юрій Горбунов.

РБК-Україна (проект Styler) вирішило розповісти, що написав чоловік ведучої у своїй публікації в Instagram із цього приводу.

Горбунов не лише публічно освідчився у коханні, а й подякував Осадчій за ніжність, жіночність, віру та оптимізм, а також за двох прекрасних синів.

&quot;Люблю тебе&quot;: Горбунов зворушливо звернувся до Осадчої у її день народження

Ведучій виповнюється 41 рік (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"З днем народження, любов моя! Дякую Богу, що ти в мене є! Дякую, що ти не даєш розслаблятися! Дякую за наших неймовірних синів, за наших хлопців, за нашу гордість!" - зворушливо написав продюсер.

&quot;Люблю тебе&quot;: Горбунов зворушливо звернувся до Осадчої у її день народженняОсадча на відпочинку (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

У публікації він також розмістив декілька знімків із Осадчою, а також усією родиною. На милих фото вона зображена в різних іпостасях: як дбайлива мама, як телеведуча в кадрі, як кохана дружина.

&quot;Люблю тебе&quot;: Горбунов зворушливо звернувся до Осадчої у її день народженняКатя Осадча (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Дякую за твої "А давай…", після яких у мене мурашки по спині! Тому що це якась нова ідея, яку втілюватимемо в життя", - з гумором зазначив чоловік знаменитості.

&quot;Люблю тебе&quot;: Горбунов зворушливо звернувся до Осадчої у її день народженняТелеведуча у кадрі (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

У свою чергу Катя відповіла йому в коментарі: "Новий мій рік "А давай" починається. Сумно точно не буде".

&quot;Люблю тебе&quot;: Горбунов зворушливо звернувся до Осадчої у її день народження

Катя Осадча (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Як відреагували користувачі мережі

Фоловери Юрія Горбунова відразу почали вітати його з іменинницею:

  • "Наш персональний "фестиваль ідей" стає на рік старшим. З іменинницею тебе, Юрчику, всіх нас теж. Любимо".
  • "Вітаємо вас з іменинницею! Ви приклад для багатьох! Щастя та миру вам!".
  • "Вітаю! Бажаю здійснення мрій та мирного неба!".

&quot;Люблю тебе&quot;: Горбунов зворушливо звернувся до Осадчої у її день народження

Сімейне фото (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Нагадаємо, Юрій Горбунов та Катя Осадча виховують трьох синів: старшого сина Іллю телеведуча народила у шлюбі з нардепом Олегом Поліщуком, а молодших Івана та Данила - від Горбунова. Пара тривалий час приховувала свій роман, а одружилася лише на початку 2017 року, за кілька тижнів до появи Івана.

&quot;Люблю тебе&quot;: Горбунов зворушливо звернувся до Осадчої у її день народженняОсадча та Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Раніше Осадча раптово показалася у лікарні.

Також Юрій Горбунов показав рідкісні знімки із молодшим сином у його день народження.

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Катя Осадча Юрій Горбунов
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