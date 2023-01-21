Ось так виглядає зблизька тварина, яка має найкоротше життя
Деякі тварини мають геть коротке життя і вважаються рекордсменами у світі фауни. Термін їхнього життя – всього кілька годин, але цього часу їм вистачає, щоб дати нове потомство.
Що відомо про них – читайте нижче в матеріалі Styler.
Це крихітна комаха-одноденка
Серед усіх класів тварин найкоротше життя мають комахи, адже багато з них живуть усього кілька днів. Найменше живе муха-одноденка. У своєму дорослому стані комаха всього кілька годин.
Але цього часу достатньо, щоби спаритися і самки відклали запліднені яйця.
Так виглядає муха-одноденка (фото: uk.wikipedia.org)
Цікаві факти про муху
Самці мушок-одноденок влаштовують акробатичні танці над водою на заході сонця. Згодом до них приєднуються і самки.
Мушки-одноденки, яких ще називають "поденками", збираються роями поблизу прісних водойм (на стадіях до досягнення дорослого віку поденки ведуть водний спосіб життя, тобто живуть у воді).
Так виглядають очі мухи-одноденки (фото: facebook.com/ctrlcvtv)
Мушок можна побачити на вулицях, вони обліплюють вітрове скло автомобілів. І хоча від них йде не дуже приємний запах риби, їх поява у водоймі говорить, що вода там здорова.
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