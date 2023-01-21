Вот так выглядит вблизи животное, имеющее самую короткую жизнь
Некоторые животные имеют очень короткую жизнь и считаются рекордсменами в мире фауны. Срок их жизни всего несколько часов, но этого времени им хватает, чтобы дать новое потомство.
Что известно о них – читайте ниже в материале Styler.
Это крошечное насекомое-однодневка
Среди всех классов животных самую короткую жизнь имеют насекомые, ведь многие из них живут всего несколько дней. Меньше всего живет муха-однодневка. В своем взрослом состоянии насекомое живет несколько часов.
Но этого времени достаточно, чтобы спариться и самки отложили оплодотворенные яйца.
Так выглядит муха-однодневка (фото: uk.wikipedia.org)
Интересные факты о мухе
Самцы мушек-однодневок устраивают акробатические танцы над водой на закате. Позже к ним присоединяются и самки.
Мушки-однодневки, которых еще называют "поденками", собираются роями вблизи пресных водоемов (на стадиях до достижения взрослого возраста поденки ведут водный образ жизни, то есть живут в воде).
Так выглядят глаза мухи-однодневки (фото: facebook.com/ctrlcvtv)
Мушек можно увидеть на улицах, они облепляют ветровое стекло автомобилей. И хотя от них исходит не очень приятный запах рыбы, их появление в водоеме говорит, что там вода здоровая.
Раньше мы писали о растениях, которые имеют самые крупные и мелкие семена.
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