Ось на цих ресурсах можна знайти своїх предків навіть з ХVIII cтоліття: список сайтів

Family search

Платформа Family search із великою колекцією архівних і бібліотечних матеріалів з усього світу. На сайті є безкоштовний доступ до тисячі документів та архівних даних більше ніж зі 100 країн. А також доступ до навчальних курсів по генеалогії.

Archiwa państwowe

Головний архів давніх актів Archiwa państwowe у Варшаві має колекцію метричних книг з українських земель з 1728 року по 1951 рік. Переважно це книги з Львівської, Перемишльської, Луцької та Станіславської територій. Пошук відбувається за конфесією та дієцезією через географічний покажчик.

Імена самостійної України

База Імена самостійної України містить інформацію про осіб, які служили в війську (у військах Центральної Ради, Армії Української Держави, військах Директорії, армії УНР та ГА). База даних наповнювалась з різних джерел з 2008 року.

Список жертв Голодомору

У 2008 році Музей Голодомору видав "Національну книгу пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні". Там внесено 882 510 імен. У 2011 році з'явилась "Народна книга пам'яті жертв Голодомору", що оновлюється на основі карток обліку жертв (там 4 180 імен).

База жителів України

Українські генеалоги оцифровують архівні документи, у загальному доступі вже є багата база жителів України. В ній є дані про уже понад три мільйони людей, народжених на території України між 1650 та 1920 рр.

Бабин Яр

У базі Бабин Яр міститься понад 70 000 записів із книги пам'яті, архівних документів, списків та свідчень. Оновлена база містить 28 тисяч імен жертв і досі список імен поповнюється.

Список жертв політичних репресій

Інформацію про репресованих родичів можна знайти у списках жертв політичних репресій радянської доби в Україні. На сайті у розділі "Реабілітовані історією" є цілі збірники сформовані по областях, що значно спрощує пошук.