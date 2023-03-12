Вот на этих ресурсах можно найти своих предков даже с ХVIII века: список сайтов

Family search

Платформа Family search с обширной коллекцией архивных и библиотечных материалов со всего мира. На сайте есть бесплатный доступ к тысяче документов и архивных данных более со 100 стран. А также доступ к учебным курсам по генеалогии.

Archiwa panstwowe

Главный архив древних актов Archiwa panstwowe в Варшаве имеет коллекцию метрических книг из украинских земель с 1728 по 1951 год. В основном это книги из Львовской, Перемышльской, Луцкой и Станиславской территорий. Поиск происходит по конфессии и диоцезу через географический указатель.

Имена самостоятельной Украины

База Имена самостоятельной Украины содержит информацию о лицах, служивших в армии (в войсках Центрального Совета, Армии Украинского Государства, войсках Директории, армии УНР и ГА). База данных наполнялась из разных источников с 2008 года.

Список жертв Голодомора

В 2008 году Музей Голодомора издал "Национальную книгу памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине". Там внесено 882 510 имен. В 2011 году появилась "Народная книга памяти жертв Голодомора, которая обновляется на основе карт учета жертв (там 4 180 имен).

База жителей Украины

Украинские генеалоги оцифровывают архивные документы, в общем доступе уже богатая база жителей Украины. В ней есть данные об уже более трех миллионах людей, рожденных на территории Украины между 1650 и 1920 гг.

Бабий Яр

В базе Бабий Яр содержится более 70 000 записей из книги памяти, архивных документов, списков и свидетельств. Обновленная база содержит 28 тысяч имен жертв и по сей день список имен пополняется.

Список жертв политических репрессий

Информацию о репрессированных родственниках можно найти в списках жертв политических репрессий советских времен в Украине. На сайте в разделе "Реабилитированные историей" есть целые сборники сформированные по областям, что значительно упрощает поиск.