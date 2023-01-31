Ось ці рослини виживають серед вічної мерзлоти! Полярники поділились унікальними фото

Українські полярники із дослідницької станції "Академік Вернадський" показали унікальні рослини, що виживають при умовах вічної мерзлоти. Флора материка в основному складається із різнокольорових мохів, але на континенті є також дві квіткові рослини.
Унікальними кадрами рослинності поділився Національний антарктичний науковий центр на своїй сторінці у Facebook.
"На крижаному континенті є свої унікальні рослини. Передусім це різні мохи та лишайники, а також два види квіткових рослин: перлинниця та щучник антарктичний. Вивчати тенденції в зеленому покриві Антарктики важливо, щоб розуміти вплив зміни клімату на вразливу природу регіону та механізми її адаптації", - йдеться у повідомленні.
Науковці наголошують, що рельєф та особливості схилу впливають на мікроклімат так, що різниця в температурі між окремими ділянками може сягати 7 градусів Цельсія.
Одні й ті ж мохи - залежно від сприятливості умов - мають різну фотосинтетичну здатність, а отже - виглядають як зелені, бурі чи жовті. За кожним з цих кольорів - певний фізіологічний стан рослини. Дослідити його дозволяють характеристики спектрів пігментів, зокрема головного - хлорофілу.
Для цього дослідники встановлюють спеціальні датчики, які записують різні параметри мікроклімату: температуру ґрунту, його вологість, освітлення тощо.
Зараз такі дослідження проводитиме український біолог Антон Пуговкін. Нині він виконує проєкт з Чеською антарктичною науковою програмою, яка базується при Масариковому університеті, м. Брно. Головна мета дослідження - вивчення стану здоров’я зеленого компонента Антарктики.
Ця експедиція зараз прямує на острів Нельсон (Південні Шетландські острови). Там наш біолог має зробити опис та отримати характеристики стану рослин в різних мікрокліматичних умовах.
Потім такі ж дослідження триватимуть в районі Аргентинських островів, саме там розташована станція "Академік Вернадський". Це дозволить порівняти життя на територіях, розмежованих сотнями кілометрів.
Раніше ми ділились унікальними фото прибуття українського криголама до станції "Вернадського".
Нещодавно ми ділились дуже милими фото маленьких пінгвінів, що вилупилися біля станції "Вернадський".