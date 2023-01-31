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Вот эти растения выживают среди вечной мерзлоты! Полярники поделились уникальными фото

Какие растения растут в Антарктиде (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Украинские полярники с исследовательской станции "Академик Вернадский" показали уникальные растения, которые выживают при условиях вечной мерзлоты. Флора материка в основном состоит из разноцветных мхов, но на континенте есть также два цветковых растения.

Уникальными кадрами растительности поделился Национальный антарктический научный центр на своей странице в Facebook.

Какие растения выживают среди вечной мерзлоты

"На ледяном континенте есть свои уникальные растения. Прежде всего это разные мхи и лишайники, а также два вида цветочных растений: колобантус кито и луговик антарктический. Изучать тенденции в зеленом покрове Антарктики важно, чтобы понимать влияние изменения климата на уязвимую природу региона и механизмы ее адаптации", - говорится в сообщении.

Ученые отмечают, что рельеф и особенности склона влияют на микроклимат так, что разница в температуре между отдельными участками может достигать 7 градусов Цельсия.

Вот такая растительность в Антарктиде (фото: Facebook.com/AntarcticCenter)

Одни и те же мхи - в зависимости от благоприятности условий - имеют разную фотосинтетическую способность, а следовательно - выглядят как зеленые, бурые или желтые. По каждому из этих цветов - определенное физиологическое состояние растения. Исследовать его позволяют характеристики спектров пигментов, в частности главного - хлорофилла.

Для этого исследователи устанавливают специальные датчики, записывающие различные параметры микроклимата: температуру почвы, ее влажность, освещение и т.д.

Вот такая флора в Антарктиде (фото: Facebook.com/AntarcticCenter)

Сейчас такие исследования будет проводить украинский биолог Антон Пуговкин. В настоящее время он выполняет проект с Чешской антарктической научной программой, базирующейся при Масариковом университете, г. Брно. Главная цель исследования - изучение состояния здоровья зеленого компонента Антарктики.

Уникальная антарктическая растительность (фото: Facebook.com/AntarcticCenter)

Эта экспедиция сейчас идет на остров Нельсон (Южные Шетландские острова). Там наш биолог должен сделать описание и получить характеристики состояния растений в разных микроклиматических условиях.

Уникальная антарктическая растительность (фото: Facebook.com/AntarcticCenter)

Затем такие же исследования будут продолжаться в районе Аргентинских островов, именно там расположена станция "Академик Вернадский". Это позволит сравнить жизнь на территориях, разграниченных сотнями километров.

Вот такой мох растет в Антарктиде (фото: Facebook.com/AntarcticCenter)

Ранее мы делились впечатляющими фото прибытия украинского ледокола на станцию "Вернадский".

Недавно мы делились очень милыми фото маленьких пингвинов, которые вылупились возле станции "Вернадский".

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АнтарктидаполярникиСтанция Вернадского