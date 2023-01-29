Український криголам прибув до станції Вернадського: полярники показали неймовірні фото

Науково-дослідний криголам "Ноосфера" під українським прапором, що вийшов у свій другий антарктичний сезон наприкінці грудня, успішно прибув до станції "Академік Вернадський" і став на якір біля острова Галіндез.

Українські полярники зазначають, що прибуття "Ноосфери" для них стало дуже радісною подією, оскільки це можливість побачитися зі своїми колегами та співвітчизниками після 10 місяців зимівлі. І звичайно ж - отримати гостинці з дому.

Полярники показали, як криголам "Ноосфера" прибув до станції "Академік Вернадський" (фото: Олександр Гришко, Alexander Hagge, Rodolfo Beyer / facebook.com/AntarcticCenter)

"А ще це початок дуже відповідальної роботи - великого ремонту на нашій улюбленій станції", - розповідає керівник 27-ї УАЕ Юрій Отруба.

Флагман українського науково-дослідного флоту "Ноосфера" став на якір 27 січня, судно доставило на станцію Вернадського вантажі та команду українських технічних фахівців.

Прибуття криголама "Ноосфера" до станції Вернадського (фото: Олександр Гришко, Alexander Hagge, Rodolfo Beyer / facebook.com/AntarcticCenter)

У науковому центрі повідомляють, що протягом найближчих кількох місяців вони мають провести невідкладні роботи з модернізації арктичної станції, що необхідно для успішної зимівлі наступної, 28-ї полярної місії. Зокрема, йдеться про заміну системи опалення та роботи з заземлення дизельної і головної будівлі "Вернадського", пояснили науковці.

Після розвантаження криголам має вирушити до чилійського порту Пунта-Аренас для майбутнього забезпечення перезміни річних експедицій на станції "Академік Вернадський".

Криголам "Ноосфера" дістався станції "Академік Вернадський" (фото: Олександр Гришко, Alexander Hagge, Rodolfo Beyer / facebook.com/AntarcticCenter)

Криголам "Ноосфера" є першим українським судном, оснащеним суперсучасною системою динамічного позиціонування. Він був куплений нашою країною у серпні 2021 року у Британії, і раніше судно називалося "Джеймс Кларк Росс".

Прибуття криголама "Ноосфера" до арктичної станції "Академік Вернадський" (фото: Олександр Гришко, Alexander Hagge, Rodolfo Beyer / facebook.com/AntarcticCenter)