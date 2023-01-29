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Український криголам прибув до станції Вернадського: полярники показали неймовірні фото

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Неділя 29 січня 2023 15:57
Український криголам прибув до станції Вернадського: полярники показали неймовірні фото Фото: криголам "Ноосфера" дістався станції "Академік Вернадський" (facebook.com/AntarcticCenter)
Автор: Володимир Костирін

Науково-дослідний криголам "Ноосфера" під українським прапором, що вийшов у свій другий антарктичний сезон наприкінці грудня, успішно прибув до станції "Академік Вернадський" і став на якір біля острова Галіндез.

Мальовничі фотографії прибуття судна показали у Національному антарктичному науковому центрі на Facebook-сторінці.

Українські полярники зазначають, що прибуття "Ноосфери" для них стало дуже радісною подією, оскільки це можливість побачитися зі своїми колегами та співвітчизниками після 10 місяців зимівлі. І звичайно ж - отримати гостинці з дому.

Український криголам прибув до станції Вернадського: полярники показали неймовірні фотоУкраїнський криголам прибув до станції Вернадського: полярники показали неймовірні фото

Полярники показали, як криголам "Ноосфера" прибув до станції "Академік Вернадський" (фото: Олександр Гришко, Alexander Hagge, Rodolfo Beyer / facebook.com/AntarcticCenter)

"А ще це початок дуже відповідальної роботи - великого ремонту на нашій улюбленій станції", - розповідає керівник 27-ї УАЕ Юрій Отруба.

Флагман українського науково-дослідного флоту "Ноосфера" став на якір 27 січня, судно доставило на станцію Вернадського вантажі та команду українських технічних фахівців.

Український криголам прибув до станції Вернадського: полярники показали неймовірні фотоУкраїнський криголам прибув до станції Вернадського: полярники показали неймовірні фото

Прибуття криголама "Ноосфера" до станції Вернадського (фото: Олександр Гришко, Alexander Hagge, Rodolfo Beyer / facebook.com/AntarcticCenter)

У науковому центрі повідомляють, що протягом найближчих кількох місяців вони мають провести невідкладні роботи з модернізації арктичної станції, що необхідно для успішної зимівлі наступної, 28-ї полярної місії. Зокрема, йдеться про заміну системи опалення та роботи з заземлення дизельної і головної будівлі "Вернадського", пояснили науковці.

Після розвантаження криголам має вирушити до чилійського порту Пунта-Аренас для майбутнього забезпечення перезміни річних експедицій на станції "Академік Вернадський".

Український криголам прибув до станції Вернадського: полярники показали неймовірні фотоУкраїнський криголам прибув до станції Вернадського: полярники показали неймовірні фото

Криголам "Ноосфера" дістався станції "Академік Вернадський" (фото: Олександр Гришко, Alexander Hagge, Rodolfo Beyer / facebook.com/AntarcticCenter)

Криголам "Ноосфера" є першим українським судном, оснащеним суперсучасною системою динамічного позиціонування. Він був куплений нашою країною у серпні 2021 року у Британії, і раніше судно називалося "Джеймс Кларк Росс".

Український криголам прибув до станції Вернадського: полярники показали неймовірні фотоУкраїнський криголам прибув до станції Вернадського: полярники показали неймовірні фотоУкраїнський криголам прибув до станції Вернадського: полярники показали неймовірні фотоУкраїнський криголам прибув до станції Вернадського: полярники показали неймовірні фотоУкраїнський криголам прибув до станції Вернадського: полярники показали неймовірні фото

Прибуття криголама "Ноосфера" до арктичної станції "Академік Вернадський" (фото: Олександр Гришко, Alexander Hagge, Rodolfo Beyer / facebook.com/AntarcticCenter)

Нагадаємо, що у другий антарктичний сезон "Ноосфера" вирушила з порту Кейптауна (ПАР) наприкінці грудня 2022 року. Спочатку на криголамі доставили вантажі та команду полярників на польську антарктичну станцію Арцтовська, що розташована на острові Кінг Джордж.

Раніше повідомлялося, що на початку 2022 року криголам "Ноосфера" вирушив у свій перший рейс до Антарктиди.

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