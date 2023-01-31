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Вот эти растения выживают среди вечной мерзлоты! Полярники поделились уникальными фото

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Вторник 31 января 2023 16:47
Вот эти растения выживают среди вечной мерзлоты! Полярники поделились уникальными фото Какие растения растут в Антарктиде (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Украинские полярники с исследовательской станции "Академик Вернадский" показали уникальные растения, которые выживают при условиях вечной мерзлоты. Флора материка в основном состоит из разноцветных мхов, но на континенте есть также два цветковых растения.

Уникальными кадрами растительности поделился Национальный антарктический научный центр на своей странице в Facebook.

Какие растения выживают среди вечной мерзлоты

"На ледяном континенте есть свои уникальные растения. Прежде всего это разные мхи и лишайники, а также два вида цветочных растений: колобантус кито и луговик антарктический. Изучать тенденции в зеленом покрове Антарктики важно, чтобы понимать влияние изменения климата на уязвимую природу региона и механизмы ее адаптации", - говорится в сообщении.

Ученые отмечают, что рельеф и особенности склона влияют на микроклимат так, что разница в температуре между отдельными участками может достигать 7 градусов Цельсия.

Вот эти растения выживают среди вечной мерзлоты! Полярники поделились уникальными фотоВот такая растительность в Антарктиде (фото: Facebook.com/AntarcticCenter)

Одни и те же мхи - в зависимости от благоприятности условий - имеют разную фотосинтетическую способность, а следовательно - выглядят как зеленые, бурые или желтые. По каждому из этих цветов - определенное физиологическое состояние растения. Исследовать его позволяют характеристики спектров пигментов, в частности главного - хлорофилла.

Для этого исследователи устанавливают специальные датчики, записывающие различные параметры микроклимата: температуру почвы, ее влажность, освещение и т.д.

Вот эти растения выживают среди вечной мерзлоты! Полярники поделились уникальными фотоВот такая флора в Антарктиде (фото: Facebook.com/AntarcticCenter)

Сейчас такие исследования будет проводить украинский биолог Антон Пуговкин. В настоящее время он выполняет проект с Чешской антарктической научной программой, базирующейся при Масариковом университете, г. Брно. Главная цель исследования - изучение состояния здоровья зеленого компонента Антарктики.

Вот эти растения выживают среди вечной мерзлоты! Полярники поделились уникальными фотоУникальная антарктическая растительность (фото: Facebook.com/AntarcticCenter)

Эта экспедиция сейчас идет на остров Нельсон (Южные Шетландские острова). Там наш биолог должен сделать описание и получить характеристики состояния растений в разных микроклиматических условиях.

Вот эти растения выживают среди вечной мерзлоты! Полярники поделились уникальными фотоУникальная антарктическая растительность (фото: Facebook.com/AntarcticCenter)

Затем такие же исследования будут продолжаться в районе Аргентинских островов, именно там расположена станция "Академик Вернадский". Это позволит сравнить жизнь на территориях, разграниченных сотнями километров.

Вот эти растения выживают среди вечной мерзлоты! Полярники поделились уникальными фотоВот такой мох растет в Антарктиде (фото: Facebook.com/AntarcticCenter)

Ранее мы делились впечатляющими фото прибытия украинского ледокола на станцию "Вернадский".

Недавно мы делились очень милыми фото маленьких пингвинов, которые вылупились возле станции "Вернадский".

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Антарктида полярники Станция Вернадского