Ось ці речі здешевлюють ваш образ: "чорний" список від стиліста

Жакети, які не тримають форму

"Найчастішу помилку у гардеробі дівчата допускають із жакетами, які виготовлені із тонких матеріалів, переважно це поліестер. Такі речі не тримають форму. І ще характерною їхньою ознакою є зжаті рукави, які неможливо розпустити", - пояснює стилістка.

Відмовтесь від такого типу жакетів (скриншот)

"Учительські" сукні і моделі з рюшками

"Такі сукні - збірні поняття. Зокрема вони дуже часто зустрічались в учительських образах. Це моделі з довжиною нижче коліна, рукавом, який покриває три чверті руки. Дуже часто горловина у цих платтях по типу човника. Теж варто відмовитись від сукні-футляра", - радить Оксана.

Вона рекомендує також не носити занадто розцяцьковані сукні - у яких рукави-ліхтарики, різноманітні рюшки-волани, квітковий принт.

Такі сукні здешевлюють ваш образ (скриншот)

Сорочки-блузи

"Ці речі важко навіть віднести до якоїсь однієї категорії - це щось посереднє між футболками та блузами, які рясно оздоблені декоративними елементами, дивними принтами, гумками по низу виробу. Якщо відчуваєте, що ще погано орієнтуєтесь у трендах, то варто уникати складних за кроєм та деталізацією речей. Вони псують ваш гардероб", - каже Мацьків.

Вона радить надавати перевагу простим речам доти, аж поки не навчитесь грамотно підбирати стильний одяг.

Краще відмовитись від сорочок-блуз, аби не зіпсувати свій образ (скриншот)

Штани, які візуально укорочують ноги

"Такі речі навіть з довгих красивих ніг роблять їх "пеньочками". Зазвичай це штани низької та середньої посадки, а також з неправильною довжиною (нижче коліна, але вище кісточки), яка робить людину нижчою та не комплементарною. Уникайте таких речей", - пояснює експерт.

Такі моделі штанів візуально укорочують ноги (скриншот)

Светри із масивною горловиною і тонкі кардигани

"Такі речі мають бути з достатньо щільної тканини і містити під собою нижній шар. І якщо у вашому гардеробі є вироби по типу ганчірок, які не тримають форми, звисають, не мають чіткої геометрії, то краще їх позбутись. Також зверніть увагу на форму горловинки у светрах - якщо вона у вигляді хомута, що збирається складками, то такий фасон повнить обличчя. Уникайте таких речей, це все здешевлює ваш образ", - наголошує Мацьків.

Відмовтесь від тонких кардиганів (скриншот)