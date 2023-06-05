Стилістка показала, з чим і як носити спідницю плісе. Ловіть модні підказки на літо (фото)

Спідниця плісе не покидає модні тренди літа 2023. Однак, щоб створити стильний образ, треба вміти правильно її поєднати з іншим одягом, і при цьому слід ще врахувати особливості фігури.

Про це розповіла стилістка Наталія Вікторова на своїй сторінці в Instagram .

Якому типу фігури підходить ця спідниця, а якому - ні

"Коли ви вибираєте спідницю плісе, краще проаналізувати свою фігуру. Якщо у вас виражена талія - ​​це ваш силует спідниці. Вона добре сидить, коли є перехід від талії до стегон. Якщо ні - створюйте зоровий ефект за допомогою вільнішого верху, заправленого у спідницю", - радить стилістка.

Вона зазначає, що варто відмовитись від такої спідниці тим, у кого круті стегна починаються від талії.

"Якщо стегно середнє чи низьке - спідниця плісе чудовий варіант. Якщо у вас мініатюрний зріст: вибирайте коротку довжину, високу посадку, не дуже широку внизу спідницю і не контрастні кольори верху та низу", - каже Вікторова.

Як вибрати правильну спідницю плісе

"Проаналізувавши фігуру, тепер проаналізуйте спідницю. Подивіться на матеріал, більш жорсткі - тримають форму трикутника, а значить можуть робити фігуру більш присадкуватою і розширювати її. Якщо це критично для вашої фігури, вибирайте матеріали, які будуть спадати", - каже експерт.

Довжину підбирайте в залежності від зросту і завжди звертайте увагу на місце, де проходить край спідниці, в найширшому - краще не проводити горизонталі.

З чим і як носити спідницю плісе

Наталія поділилася фотоприкладами і порадами, як правильно поєднувати різні фасони і довжину спідниці плісе з іншим одягом, аби створити максимально стильний образ.

Зразки вдалої комбінації спідниці плісе та іншого одягу (фото: Instagram/stylist.viktorova)