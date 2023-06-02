Ось як треба поєднувати між собою прикраси, щоб виглядати максимально стильно

Прикраси є невіддільною частиною стильного образу. Але, як і будь-яку іншу модну річ, їх треба вміти правильно поєднати між собою, аби це виглядало гармонійно та доречно.

Про те, як комбінувати прикраси між собою, аби мати неперевершений вигляд, розповіла персональна стилістка Олена Шевченко в Instagram .

Як поєднувати між собою прикраси

"Здається, що це щось неосяжне - зрозуміти, як їх носити та підбирати. Але на то я і персональний стиліст. Тому, дам вам декілька простих схем комбінування. Але памʼятайте, що навіть прикраси - дуже індивідуальна річ для вашого стилю", - пояснює експерт.

Олена підкреслює, що треба дотримуватись основного правила - чим далі одна від одної прикраси - тим краще.

Схеми для комбінації аксесуарів

Стилістка наводить приклади вдалої комбінації аксесуарів. Дотримуйтесь наступних схем:

капелюшок + окуляри без фурнітури + невеличкі сережки

капелюшок + окуляри без фурнітури + браслет (годинник)

капелюшок + окуляри без фурнітури + каблучка (або декілька)

окуляри без фурнітури + акценті сережки

окуляри без фурнітури + обʼємні прикраси на шию

окуляри з фурнітурою + браслет (годинник)

окуляри з фурнітурою + каблучка (або декілька)

обʼємні сережки + браслет

обʼємні сережки + каблучка

обʼємний ланцюжок + браслет

обʼємний ланцюжок + каблучка

"І памʼятайте - носити одночасно сережки та ланцюжок можна тільки у вечірніх образах або жінкам, яким за 50 років. Але й тут треба розумно підійти до вибору", - пояснює стилістка.

Схеми для вдалої комбінації прикрас (фото: Instagram/purpur.stylist)