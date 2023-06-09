Вот эти вещи удешевляют ваш образ: "черный" список от стилиста

Создать действительно стильный образ довольно сложно. Нужно учесть массу моментов и целый ряд деталей, ведь даже один элемент может придать вам нелепого вида.
О том, каких вещей в гардеробе следует избегать, потому что они удешевляют ваш образ, рассказала персональная стилистка Оксана Мацькив в Instagram.
"Девушки часто допускают ошибку с жакетами, которые изготовлены из тонких материалов, чаще всего это полиэстер. Такие вещи не держат форму. И еще характерным их признаком являются сжатые рукава, которые невозможно распустить", - объясняет стилистка.
"Такие платья - сборные понятия. В частности, они очень часто встречались в учительских образах. Это модели с длиной ниже колена, рукавом, который покрывает три четверти руки. Очень часто горловина в этих платьях по типу лодки. Тоже стоит отказаться от платья-футляра", - советует Оксана.
Она рекомендует также не носить слишком разукрашенные платья - в которых рукава-фонарики, разнообразные рюшки-воланы, цветочный принт.
"Эти вещи трудно даже отнести к какой-то одной категории - это нечто посредственное между футболками и блузами, с обильно украшенными декоративными элементами, странными принтами, резинками по низу изделия. Если чувствуете, что еще плохо ориентируетесь в трендах, то следует избегать сложных по крою и детализации вещей. Они портят ваш гардероб", - говорит Мацькив.
Она советует отдавать предпочтение простым вещам до тех пор, пока не научитесь грамотно подбирать стильную одежду.
"Такие вещи даже из длинных красивых ног делают их "пеночками". Обычно это брюки низкой и средней посадки, а также с неправильной длиной (ниже колена, но выше косточки), которая делает человека ниже и не комплементарным. Избегайте таких вещей", - объясняет эксперт.
"Такие вещи должны быть из достаточно плотной ткани и иметь под собой нижний слой. И если в вашем гардеробе есть изделия по типу тряпок, которые не держат формы, свисают, не имеют четкой геометрии, то лучше избавиться от них. Также обратите внимание на форму горловины в свитерах - если она в виде собираемого складками хомута, то такой фасон полнит лицо. Откажитесь от таких вещей, это все удешевляет ваш образ", - отмечает Мацькив.
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