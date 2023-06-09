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Вот эти вещи удешевляют ваш образ: "черный" список от стилиста

Каких вещей следует избегать в своем гардеробе (фото иллюстративное: freepik)
Автор: Василина Копытко

Создать действительно стильный образ довольно сложно. Нужно учесть массу моментов и целый ряд деталей, ведь даже один элемент может придать вам нелепого вида.

О том, каких вещей в гардеробе следует избегать, потому что они удешевляют ваш образ, рассказала персональная стилистка Оксана Мацькив в Instagram.

Жакеты, не держащие форму

"Девушки часто допускают ошибку с жакетами, которые изготовлены из тонких материалов, чаще всего это полиэстер. Такие вещи не держат форму. И еще характерным их признаком являются сжатые рукава, которые невозможно распустить", - объясняет стилистка.

Откажитесь от такого типа жакетов (скриншот)

"Учительские" платья и модели с рюшками

"Такие платья - сборные понятия. В частности, они очень часто встречались в учительских образах. Это модели с длиной ниже колена, рукавом, который покрывает три четверти руки. Очень часто горловина в этих платьях по типу лодки. Тоже стоит отказаться от платья-футляра", - советует Оксана.

Она рекомендует также не носить слишком разукрашенные платья - в которых рукава-фонарики, разнообразные рюшки-воланы, цветочный принт.

Такие платья удешевляют ваш образ (скриншот)

Рубашки-блузы

"Эти вещи трудно даже отнести к какой-то одной категории - это нечто посредственное между футболками и блузами, с обильно украшенными декоративными элементами, странными принтами, резинками по низу изделия. Если чувствуете, что еще плохо ориентируетесь в трендах, то следует избегать сложных по крою и детализации вещей. Они портят ваш гардероб", - говорит Мацькив.

Она советует отдавать предпочтение простым вещам до тех пор, пока не научитесь грамотно подбирать стильную одежду.

Лучше отказаться от рубашек-блузок, чтобы не испортить свой образ (скриншот)

Брюки, визуально укорачивающие ноги

"Такие вещи даже из длинных красивых ног делают их "пеночками". Обычно это брюки низкой и средней посадки, а также с неправильной длиной (ниже колена, но выше косточки), которая делает человека ниже и не комплементарным. Избегайте таких вещей", - объясняет эксперт.

Такие модели брюк визуально укорачивают ноги (скриншот)

Свитера с массивной горловиной и тонкие кардиганы

"Такие вещи должны быть из достаточно плотной ткани и иметь под собой нижний слой. И если в вашем гардеробе есть изделия по типу тряпок, которые не держат формы, свисают, не имеют четкой геометрии, то лучше избавиться от них. Также обратите внимание на форму горловины в свитерах - если она в виде собираемого складками хомута, то такой фасон полнит лицо. Откажитесь от таких вещей, это все удешевляет ваш образ", - отмечает Мацькив.

Откажитесь от тонких кардиганов (скриншот)

Раньше мы писали о том, с чем и как носить юбку плиссе, чтобы выглядеть стильно.

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