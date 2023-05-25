Ось ці 5 факторів не дозволяють вам побудувати щасливі стосунки

По деяких стосунках одразу видно, що вони приречені на невдачу, але партнери продовжують їх рятувати. Побудувати міцний зв'язок у парі насправді дуже важко, але слід пам'ятати, що іноді ви просто формуєте стосунки не з тією людиною. Саме тому усі спроби зводяться нанівець.

Про це розповіла психолог Олександра Каштан на своїй сторінці в Instagram .

5 причин невдалих стосунків

"Навесні все квітне та випромінює надію на найкраще, тому тема стосунків для багатьох є дуже актуальною. Без довгих передмов представляю 5 причин, які є перепонами на дорозі до якісних стосунків", - пише експерт.

Олександра називає основні фактори, які заважають побудувати міцний та довготривалий романтичний зв'язок.

Осліплення чарівністю

Сфокусуйтесь на вчинках людини. Звертайте увагу, наскільки вона віддана близьким, чи чесна вона з вами та оточуючими, чи виконує свої обіцянки.

Пошук тільки в одному місці

Почніть ходити в нові місця, знайдіть нове захоплення або запишіться на курси, можливо ви познайомитесь із людьми, про яких навіть думки не мали.

Ігнорування тривожних сигналів

Якщо ви відчуваєте халепу, значить інтуїція нагадує вам, що щось справді не так. Будьте чесні із собою. Ви заощадите час і збережете від душевних травм.

Віра у те, що партнер зміниться

Людина може змінитися, але тільки, якщо сама захоче. Подумайте, чи готові прийняти партнера з вадами, які дратують. Якщо ж ні - то краще розійтися.

Зацикленість на критеріях

Набір позитивних якостей не є гарантією щасливих відносин. Будьте відкриті до нового. Можливо найкраще вам підійде людина, яку ви навіть не уявляли.