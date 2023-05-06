Психологія стосунків: 5 фраз, які у жодному випадку не має говорити партнер

Закохані схильні не помічати тривожних ознак у поведінці своїх партнерів, які свідчать про проблеми у стосунках. Перебільшувати й драматизувати через кожне слово теж не варто, але треба знати, які фрази є абсолютно не припустимими з боку коханої людини.

Про це розповіла експерт із холістичної терапії Тетяна Слагода на своїй сторінці в Instagram .

Які фрази партнера мають насторожити

"Задумайтесь, якщо ваш партнер вимовляє хоча б одну із цих фраз. Звичайно вчинки говорять голосніше за будь-які слова, але значення деяких фраз просто не можна применшувати" - каже експерт.

Вона додає, якщо у вас з'явилися нещодавно нові стосунки або ви тільки ходите на побачення, будьте уважні до фраз, які ваш потенційний партнер ніколи не повинен говорити вам.

Нижче наводимо, які саме фрази мають насторожити.

"Закрий рот/заткнися"

Всі ми згарячу можемо сказати зайве, але ця фраза дійсно груба і принизлива. Будь-який партнер, який говорить до дівчини подібне, однозначно її недостойний. Це виразно говорить про те, що ваші думки та почуття для нього нічого не варті.

Хороший партнер спонукає відкритися йому, а не закритися в собі.

"Якби ти мене любила, то..."

Ця фраза чимось нагадує шантаж, який може перерости в маніпуляцію, якщо цього ще не сталося. Партнер не повинен змушувати вас почуватися винною, не кажучи вже про використання кохання як зброї.

Якщо він має якісь побоювання щодо відносин, дуже важливо, щоб він міг поговорити про це, а не вдаватися до маніпуляцій.

"Досить драматизувати"

Якщо він надає великого значення тому, що ви начебто постійно роздуваєте проблеми на порожньому місці, задумайтесь над цим.

Той, хто дійсно вас цінує, має бути більш чутливим до ваших потреб/переживань і намагатися їх задовольнити/вирішити будь-яким можливим способом.

Автоматичне відторгнення всього, що ви кажете або вашої думки - ось той самий червоний прапорець, який віщує майбутні проблеми у стосунках.

"Ти завжди/... ніколи"

Це провокаційні слова, які піділлють масла у вогонь. Вони переносять усю провину на вас, позбавляючи партнера відповідальності за загострення конфлікту.

А це не тільки змушує страждати (як правило, необґрунтовано), ай спонукає вас переоцінити свою поведінку або спробувати подивитись на речі з його погляду та догоджати йому.

Насправді ці фрази змушують вас прийняти оборонну позицію. Навіть якщо це перебільшення, його все одно не можна використовувати.

"Ти така ж…/ цілком не така, як моя колишня…"

Хоч іноді ми й порівнюємо наших колишніх та теперішніх партнерів, але в жодному випадку не можна їх обговорювати зі своєю другою половинкою.

Це не означає, що він/вона повинен приховувати свої почуття, але про деякі речі часом слід промовчати.

Подібні розмови не приведуть ні до чого доброго, навіть якщо вони невинні. У будь-якому випадку це свідчить про те, що він думає про свою колишню. Отже, і про те, що він ще не забув про минуле.