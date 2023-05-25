Вот эти 5 факторов не позволяют вам построить счастливые отношения

По некоторых отношениях сразу видно, что они обречены на неудачу, но партнеры продолжают их спасать. Построить прочную связь в паре действительно очень трудно, но нужно помнить, что иногда вы просто формируете отношения не с тем человеком. Именно поэтому все попытки сводятся на ноль.

Об этом рассказала психолог Александра Каштан на своей странице в Instagram .

5 причин неудачных отношений

"Весной все цветет и излучает надежду на лучшее, поэтому тема отношений для многих очень актуальна. Без долгих предисловий представляю 5 причин, которые являются препятствиями на дороге к качественным отношениям", - пишет эксперт.

Александра называет основные факторы, которые мешают построить прочную и долговременную связь.

Ослепление обаянием

Сфокусируйтесь на поступках человека. Обратите внимание, насколько он предан близким, честный ли он с вами и окружающими, выполняет ли свои обещания.

Поиск только в одном месте

Начните ходить в новые места, найдите новое увлечение или запишитесь на курсы, возможно вы познакомитесь с людьми, о которых даже мнения не имели.

Игнорирование тревожных сигналов

Если вы чувствуете передрягу, значит интуиция напоминает вам, что что-то действительно не так. Будьте честны с собой. Вы сэкономите время и сбережете от душевных травм.

Вера в то, что партнер изменится

Человек может измениться, но только, если сам захочет. Подумайте, готовы ли принять партнера с недостатками, которые раздражают. Если же нет - то лучше расстаться.

Зацикленность на критериях

Набор достоинств не является гарантией счастливых отношений. Будьте открыты новому. Возможно, лучше всего вам подойдет человек, которого вы даже не представляли.