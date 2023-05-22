Коли любов пройшла. Психологи пояснили, чи варто спілкуватись із колишніми і як це робити

Казки вчать нас, що наше перше кохання і стане єдиним. Проте реальність інша, і стосунків в житті може бути більше ніж одні. Отже, постає проблема спілкування з колишніми, а особливо в пар, які мають спільних дітей.

Про те, чи потрібно спілкуватись із колишнім партнером і як це робити максимально безболісно, розповіли на сторінці про психологічне здоров'я Meclee в Instagram .

Визначте, чи хочете ви спілкуватись і з якою метою

Якщо у вас є спільні діти чи ви працюєте разом - то тут конфліктів не уникнути. Зовсім інше питання, коли у вас нема точок перетину і ви можете вибрати, чи вам потрібне спілкування і в якій формі.

Кохання може закінчитись, а повага залишається

Основне правило спілкування з колишніми - проявити повагу і тактовність, як би ви це зробили з будь-якою іншою людиною. Якщо відчуваєте, що емоцій забагато і конструктивно виражати їх не виходить, варто звернутись до психолога і прожити їх там. Це можна зробити парою і перед розривом, щоб процес розставання став максимально екологічним.

Про колишніх - або добре, або нейтрально

Не варто обговорювати з іншими людьми те, як несправедливо з вами обходився колишній партнер чи розповідати про причини розриву. Скарги хоч і допомагають випустити частину пари, але створюють додаткове напруження між колишніми партнерами та провокують конфлікти, яких можна уникнути. Виключення - бесіди із психологом чи юристом у випадку домашнього насилля.

Визначте дистанцію та дотримуйтесь її

Коли ви були у стосунках, ви спілкувались часто, проте зараз це зміниться. Подумайте, чи потрібно вам спілкуватись, як часто ви готові контактувати. Якщо є діти чи спільні проєкти, як ви будете співпрацювати по них? Варто проговорити нові правила взаємодії, які відповідатимуть ролям "колишня/колишній", та діяти за ними.

Ви розлучаєтесь із партнером, а не з дітьми

Для дитини ситуація із розлученням так само незрозуміла і тривожна, тож варто підкреслити, що обоє батьків будуть продовжувати з нею спілкуватись. Треба пояснити, як часто дитина буде бачити маму/тата і що взагалі відбувається.

Залишайтесь вірні своєму рішенню припинити стосунки

Після розставання є період болю і горювання, коли є сильна спокуса повернути все, як було чи хоча б на кілька годин забутися в обіймах колишнього партнера. Не варто цього робити, адже причини, що призвели до розриву, не зникнуть, а болісні емоції знову розворушаться.