Ось такі 25 копійок коштують понад тисячу доларів. Як виглядає монета (фото)

Як виглядає цінна монета

Продавець з Києва, який розмістив свої 25 копійок 1992 року на аукціоні, зазначив, що його лот дуже цінний. Уся річ в тому, що монета має рідкісну класифікацію - 5.1ДАг.

"25 копійок 1992 року 5.1ДАг, рідкісніша за 25 копійок 1992 року, луганський чекан англійськими штемпелями 4БАм. Виставляю лише раз", - написав чоловік.

25 копійок 1992 року (фото: violity.com)

І якщо ви не цікавитеся нумізматикою, то не одразу помітите, у чому ж особливість монети. На реверсі можна побачити гроно з правої сторони, ягідки якого "вишикувалися" у формі тупокутного трикутника.

Також варто придивитися до аверсу. Середній зуб тризуба виглядає трохи округлим. Окрім цього, на написі "Україна" буква "ї" ніби зливається з "н" так званим хвостиком.

За скільки можна продати 25 копійок (фото: violity.com)

Гурт такої монети не має жодних засічок. Саме тому у коді класифікації остання літера "г" - гладкий.

Як виглядає цінна монета (фото: violity.com)

Власник монети зазначив, що вона ніколи не знаходилася в обігу. Втім, такі екземпляри, хоча й дуже рідкісні, іноді "спливають". Саме тому важливо придивлятися до кожної монетки, адже серед них може ховатися справжній скарб.

Скільки коштують 25 копійок 1992 року

Продавець вирішив поставити фіксовану ціну. Свій лот він оцінив майже у 40 тисяч гривень, понад 1 тисячу доларів. Зазвичай такі монети оцінюють дешевше, але нині вони "злетіли" у ціні, адже знайти рідкісні екземпляри щастить не кожному.