Ось такі 25 копійок коштують понад тисячу доларів. Як виглядає монета (фото)

Деякі українські монети, які можна знайти у гаманці або скарбничці, чимало коштують. Усе через те, що певні екземпляри виготовлено з дефектами, які роблять їх дуже рідкісними, як, наприклад, "браковані" 25 копійок 1992 року.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, за скільки можна продати таку монету та у чому її особливість.
Під час написання матеріалу було використано такі джерела: Violity, "Монети-ягідки".
Продавець з Києва, який розмістив свої 25 копійок 1992 року на аукціоні, зазначив, що його лот дуже цінний. Уся річ в тому, що монета має рідкісну класифікацію - 5.1ДАг.
"25 копійок 1992 року 5.1ДАг, рідкісніша за 25 копійок 1992 року, луганський чекан англійськими штемпелями 4БАм. Виставляю лише раз", - написав чоловік.
І якщо ви не цікавитеся нумізматикою, то не одразу помітите, у чому ж особливість монети. На реверсі можна побачити гроно з правої сторони, ягідки якого "вишикувалися" у формі тупокутного трикутника.
Також варто придивитися до аверсу. Середній зуб тризуба виглядає трохи округлим. Окрім цього, на написі "Україна" буква "ї" ніби зливається з "н" так званим хвостиком.
Гурт такої монети не має жодних засічок. Саме тому у коді класифікації остання літера "г" - гладкий.
Власник монети зазначив, що вона ніколи не знаходилася в обігу. Втім, такі екземпляри, хоча й дуже рідкісні, іноді "спливають". Саме тому важливо придивлятися до кожної монетки, адже серед них може ховатися справжній скарб.
Продавець вирішив поставити фіксовану ціну. Свій лот він оцінив майже у 40 тисяч гривень, понад 1 тисячу доларів. Зазвичай такі монети оцінюють дешевше, але нині вони "злетіли" у ціні, адже знайти рідкісні екземпляри щастить не кожному.
Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що 10 копійок можна продати майже за 2 тисячі доларів.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, яка українська монета принесе вам 250 доларів.