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Вот такие 25 копеек стоят больше тысячи долларов. Как выглядит монета (фото)

Сколько стоят 25 копеек (коллаж РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Некоторые украинские монеты, которые можно найти в кошельке или копилке, немало стоят. Все потому, что некоторые экземпляры изготовлены с дефектами, которые делают их очень редкими, как, например, "бракованные" 25 копеек 1992 года.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, за сколько можно продать такую монету и в чем ее особенность.

При написании материала были использованы следующие источники: Violity, "Монети-ягідки".

Как выглядит ценная монета

Продавец из Киева, разместивший свои 25 копеек 1992 года на аукционе, отметил, что его лот очень ценен. Все дело в том, что у монеты редкая классификация - 5.1ДАг.

"25 копеек 1992 года 5.1ДАг, ценнее, чем 25 копеек 1992 года, луганский чекан английскими штемпелями 4БАм. Выставляю только раз", - написал мужчина.

25 копеек 1992 года (фото: violity.com)

И если вы не интересуетесь нумизматикой, то не сразу заметите, в чем особенность монеты. На реверсе можно увидеть кисть с правой стороны, ягодки которой "выстроились" в форме тупоугольного треугольника.

Также следует присмотреться к аверсу. Средний зуб трезубца выглядит немного округлым. Кроме того, на надписи "Україна" буква "ї" словно сливается с "н" так называемым хвостиком.

За сколько можно продать 25 копеек (фото: violity.com)

Гурт такой монеты не имеет никаких зазубрин. Именно поэтому в коде классификации последняя буква "г" - гладкая.

Как выглядит ценная монета (фото: violity.com)

Владелец монеты отметил, что она никогда не находилась в обращении. Впрочем, такие экземпляры, хотя и очень редкие, иногда "всплывают". Именно поэтому важно присматриваться к каждой монетке, ведь среди них может скрываться настоящее сокровище.

Сколько стоит 25 копеек 1992 года

Продавец решил поставить фиксированную цену. Свой лот он оценил почти в 40 тысяч гривен, более 1 тысячи долларов. Обычно такие монеты оценивают подешевле, но сейчас они "взлетели" в цене, ведь найти редкие экземпляры везет не каждому.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что 10 копеек можно продать почти за 2 тысячи долларов.

Кроме того, недавно стало известно, какая украинская монета принесет вам 250 долларов.

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