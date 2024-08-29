Ось скільки ваги потрібно підіймати в "жимі лежачи", щоб наростити м’язи

Коли справа доходить до нарощування м’язів, то вага, яку ви піднімаєте може мати велике значення для досягнення результатів. Жим лежачи - ця класична комплексна вправа залучає м’язові волокна грудних м’язів. Тренер назвав вагу, яку потрібно підіймати для кращого результату.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
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