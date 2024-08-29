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Вот сколько веса нужно поднимать в "жиме лежа", чтобы нарастить мышцы

Как правильно выполнять жим лежа (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Когда дело доходит до наращивания мышц, то вес, который вы поднимаете, может иметь большое значение для достижения результатов. Жим лежа - это классическое комплексное упражнение привлекает мышечные волокна грудных мышц. Тренер назвал вес, который нужно поднимать для лучшего результата.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

Какой вес следует поднимать

  • сделайте глубокий вдох и активируйте основные мышцы и верхнюю часть спины и поднимите штангу

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