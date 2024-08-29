Вот сколько веса нужно поднимать в "жиме лежа", чтобы нарастить мышцы

Когда дело доходит до наращивания мышц, то вес, который вы поднимаете, может иметь большое значение для достижения результатов. Жим лежа - это классическое комплексное упражнение привлекает мышечные волокна грудных мышц. Тренер назвал вес, который нужно поднимать для лучшего результата.