Вот сколько веса нужно поднимать в "жиме лежа", чтобы нарастить мышцы

Когда дело доходит до наращивания мышц, то вес, который вы поднимаете, может иметь большое значение для достижения результатов. Жим лежа - это классическое комплексное упражнение привлекает мышечные волокна грудных мышц. Тренер назвал вес, который нужно поднимать для лучшего результата.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
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