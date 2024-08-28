5 вправ, щоб покращити рівновагу та загальну якість життя

Підвищення рухливості та рівноваги з віком допоможе насолоджуватися загальною кращою якістю життя і зменшити ризик падінь і травм. Певні вправи допоможуть призвести до помітних покращень у рівновазі та рухливості.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That !

Фізіотерапевт Алекса Хаггард розповів, що варто почати з помірної інтенсивності і повільно збільшувати інтенсивність і тривалість.

Вправи на баланс

Регулярні вправи на рівновагу можуть покращити поставу та координацію, а також зменшити ризик падінь і травм.

Стійки на одній нозі

Встаньте прямо та балансуйте на лівій нозі протягом 30 секунд, потім перейдіть на іншу ногу. Не соромтеся використовувати стілець для підтримки.

Вправа на баланс (фото: eatthis.com)

Силові тренування

Дослідження показують, що силові тренування можуть збільшити діапазон рухів. Незалежно від того, чи тренуєтеся ви з обтяженнями, чи лише з власною вагою, силові вправи є частиною розпорядку дня, щоб залишатися сильним, здоровим і бути у формі.

Підйоми ніг

В станьте прямо, тримаючись за стілець. Підніміть ліву ногу вбік, а потім повторіть з правою.

Присідання

Вони зміцнюють тіло та ноги. Встаньте прямо, а ноги поставте на ширині плечей. Зігніть коліна та притисніть стегна назад, щоб присісти.

Присідання (фото: eatthis.com)

Вправи на гнучкість

Розтяжка

Регулярно розтягуйте основні групи м’язів, щоб зберегти та наростити свою гнучкість.

Йога

Вона є ще однією чудовою практикою, яка може підвищити гнучкість і рівновагу. Вправи можуть покращити м’язову силу, гнучкість тіла та роботу серцево-судинної системи, одночасно зменшуючи стрес і занепокоєння.

Йога (фото: eatthis.com)

Зміцнення преса

Планки

Утримуйте високу планку передпліччя протягом 30 секунд. Поступово збільшуйте час утримання в міру просування.

Функціональні рухи

Вправи "садьте-встаньте": спробуйте встати з положення сидячи, не використовуючи рук для допомоги.

Підйоми: використовуйте лавку для тренувань або низьку сходинку, щоб практикувати підйоми. Ступайте на поверхню однією ногою і заміняйте іншою.