Тренер розповіла, яке тренування покращує ментальне здоров'я та сприяє довголіттю
Кардіотренування мають стійку репутацію засобу для схуднення. Такий вид як і будь-яка активність, змушують м’язи витрачати калорії та енергію, зокрема із жирових джерел.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт медичної спільноти "Бережи себе".
Чи існує оптимальна кількість фізичної активності
Тренер з оздоровчого фітнесу Аліса Пивоварчик розповіла, що ВООЗ радить людям віком від 18 років і старше мати 150-300 хвилин навантаження середньої інтенсивності або 75-150 хвилин навантаження високої інтенсивності на тиждень, або ж комбінацію обох.
Більшість людей не набирають і близько рекомендованих ВООЗ хвилин, адже думають, що профілактика захворювань і питання довголіття взагалі не є пріоритетом.
Важливо, якщо це не в пріоритеті, то питання здоров’я відсуваються в далеку шухляду, поки щось не заболить.
Що таке кардіотренування
Тренування - це запланована регулярна та вимірювана активність, метою якої є тренувальний ефект.
Інтенсивність, за допомогою якої ми збираємося досягати певного ефекту, буде визначатися за частотою серцевих скорочень (пульсом). Водночас вплив кардіотренувань на серце - це лише маленька частина того, що вони можуть нам дати.
Дуже важливо, що кардіотренування - це перебування в певній пульсовій зоні певний час, коли скорочуються скелетні м’язи.
Для чого потрібні кардіотренування
Кардіо допомагає досягти анаеробної та аеробної витривалості. Остання є умовою ефективних силових тренувань. Завдяки кардіо будуються нові капіляри (кровоносні судини) у м’язах, якими до м’язів доставляються й виводяться різні речовини.
Кардіотренування важливі для організму настільки, наскільки критичним для нього є кисень та розвиток усіх систем.
Йдеться про:
- органи дихання, де відбувається газообмін
- міжреберні та інші м’язи, які допомагають в актах вдиху й видиху.
- розмір серця та об’єм його лівого шлуночка, від якого залежить, скільки за один раз серце викидає крові в кровоносну систему
Тому зменшення пульсу спокою є показником стану вашої серцево-судинної системи. У нормі доросла людина має пульс спокою між 55 і 85 ударами (можна виміряти вранці після пробудження).
Норма залежить від віку, статі, ваги тіла, препаратів, які ви приймаєте, рівня хронічного стресу тощо.
Проте якщо показник - понад 80, варто бути насторожі.
До того ж існують ще такі тренувальні ефекти від кардіотренувань:
- розвиток судин у м’язах, що полегшує та пришвидшує доставлення потрібних речовин у м’язи або від них
- збільшення кількості, розміру та щільності мітохондрій у м’язах, які спеціалізуються на тривалій роботі низької інтенсивності
- збільшення кількості окислювальних ензимів - сполук, які пришвидшують енергетичні процеси в мітохондріях
Раніше ми повідомляли, чому болить в боці під час бігу і як цьому запобігти.
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