Скільки присідань потрібно робити за 60 секунд, щоб перевірити свою силу

Присідання є одним з простих, доступних та ефективних вправ, яку можна виконувати будь-де - вдома, на роботі та в парку. Якщо ви можете зробити певну кількість присідань за 60 секунд, то ваше тіло у чудовій формі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
Присідання є ключовою основою функціональної форми тіла та справжнім показником сили, рухливості та витривалості. Цей комплексний рух залучає такі основні м’язи, підколінні сухожилля, сідничні м’язи та прес.
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