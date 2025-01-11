Сколько приседаний нужно делать за 60 секунд, чтобы проверить свою силу

Приседания являются одним из простых, доступных и эффективных упражнений, которое можно выполнять где угодно - дома, на работе и в парке. Если вы можете сделать определенное количество приседаний за 60 секунд, то ваше тело в отличной форме.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Приседания являются ключевой основой функциональной формы тела и настоящим показателем силы, подвижности и выносливости. Это комплексное движение привлекает такие основные мышцы, подколенные сухожилия, ягодичные мышцы и пресс.
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