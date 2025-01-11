RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Сколько приседаний нужно делать за 60 секунд, чтобы проверить свою силу

Сколько приседаний нужно делать за 60 секунд (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Приседания являются одним из простых, доступных и эффективных упражнений, которое можно выполнять где угодно - дома, на работе и в парке. Если вы можете сделать определенное количество приседаний за 60 секунд, то ваше тело в отличной форме.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

Приседания являются ключевой основой функциональной формы тела и настоящим показателем силы, подвижности и выносливости. Это комплексное движение привлекает такие основные мышцы, подколенные сухожилия, ягодичные мышцы и пресс.

Читайте РБК-Украина в Google News
фізичні вправиСпортзал