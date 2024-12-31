Тренер розповів, чи справді можна "підтягнути" тіло

Багато людей звертають до тренерів з бажанням лише "підтягнути тіло". Як виявилось, цього зробити просто нереально, якщо людина не збирається худнути.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку тренера Юрія Попка.

Що варто знати

За словами експерта, відсоток жиру в тілі впливає як на зовнішній вигляд, так і на здоровʼя - воно повинно бути не нижче мінімуму і не забагато, а в межах норми.

Для чоловіків це у межах 8-19% жиру в тілі, а для жінок 21-33%.

"Ось в цих межах і старайтесь тримати свою форму. Це стосується лише зовнішнього вигляду. Все що нижче, або вище в довготривалій перспективні впливає на здоровʼя", - додав експерт.

На вагу та індекс маси тіла експерт радить взагалі не звертати уваги - це максимально примітивні методи, які нічого спільного не мають з якістю тіла.

Як визначити відсоток жиру в тілі

Існують розумні ваги, які визначають % жиру в тілі, але це не більше ніж "забавка" і значення вони показують з великою похибкою.

В тілі в основному жир відкладається у двох місцях: це підшкірний і вісцеральний (внутрішній на органах). Вісцеральний жир потрібний організму, але коли його забагато, то це не здорово і надлишок вкорочує життя,

Згідно статистики, близько 70% людей мають зайвий відсоток жиру і сюди відносять ті, у кого "нормальна вага".

Таких людей можна навіть побачити серед тих, які активно займаються спортом, в яких розвинута мускулатура і великий живіт, мабуть, кожен бачив таких чоловіків в залі. Запамʼятайте, з віком % мʼязів зменшується, а % жиру в людей збільшується, при цьому вага може бути +- незмінною. Мова іде про тих, які фізично мало активні", - додав тренер.

Чато діти їдять калорійну їжу і батьки не заморочуючись ти, що вони споживають і у якій кількості. Також в наш час більшість дітей з дому не змусиш вийти на вулицю, вони "живуть" в телефонах, комп'ютерах та планшетах.

Тоді для них банальна фізкультура в школі - це вже підвищений ризик небезпеки, бо фізично вони дуже слабкі через пасивний спосіб життя.

В результаті це може призвести до діабету 2 типу, підвищеного тиску, інсульту, порушення дихання, ожиріння печінки, проблем з судинами, суглобами та безпліддя.