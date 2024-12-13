7 ефективних вправ, які краще за біг спалюють калорії

Біг є одним із найефективніших способів спалити калорії та покращити здоров’я серцево-судинної системи. Однак, коли тіло звикає до бігу, то зменшує кількість спалених калорій. Тренер назвав 7 ефективних вправ, які допоможуть досягти цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That !

Вправи залучають кілька груп м’язів одночасно, тобто ви спалите більше калорій, ніж під час бігу.

Крім того, ви покращите витривалість та наростите чисту м’язову масу.

Велотренажер

Тренер Джаррод Ноббе розповів, що це фантастичний тренажер для спалювання калорій, який працює як на верхню, так і на нижню частину тіла, що робить його одним із найефективніших кардіотренувань.

Завдяки інтервалам високої інтенсивності цей тренажер ідеально підходить для спалювання жиру.

Займайтесь 20-30 хвилин на тренажері для втрати жиру.

Тренування на велотренажері (фото: eatthis.com)

Лижний ергометр

Він імітує рух під час катання на лижах, забезпечуючи чудове тренування всього тіла, яке залучає прес, руки та ноги. Він ідеально підходить для тих, хто хоче збільшити силу верхньої частини тіла, одночасно швидко спалюючи калорії.

Лижний ергометр (фото: eatthis.com)

Веслувальник

Веслування - це тренування для всього тіла, яке поєднує силові та кардіотренування. Він націлений на спину, ноги та тіло, забезпечуючи інтенсивне спалювання калорій, дбайливо впливаючи на коліна та суглоби.

Це робить його чудовим вибором для тих, хто втомився бігати, але хоче спалити калорії.

Тренажер "веслувальник" (фото: eatthis.com)

Плавання

Плавання є одним з найкращих тренувань для всього тіла, поєднуючи силові тренування з кардіо.

Вода зменшує вплив на суглоби, тоді як опір води збільшує інтенсивність тренування. Це чудова альтернатива, якщо ви хочете спалити калорії, не додаючи стресу своєму тілу.

Плавання (фото: eatthis.com)

Ракінг

Ракінг передбачає ходьбу з важким рюкзаком і забезпечує чудове тренування з низьким навантаженням.Це чудова вправа, якщо ви хочете спалювати жир без інтенсивності бігу.

До того ж вона покращує витривалість, поставу та загальну силу.

Ракінг (фото: eatthis.com)

Удари медболом

Медицинбол - це вкрай практичний спортивний тренажер, який випускається з різною вагою.

Цей високоенергетичний рух допомагає наростити силу та прискорює пульс, що робить його чудовою вправою для спалювання калорій.

Удари медболом (фото: eatthis.com)

Гантелі

Вправи з гантелями поєднують присідання та жим над головою, забезпечуючи спалення жиру та нарощення м’язів. Ця вибухова вправа ідеально підходить для спалення калорій без бігу.