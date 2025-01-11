Сколько приседаний нужно делать за 60 секунд, чтобы проверить свою силу
Приседания являются одним из простых, доступных и эффективных упражнений, которое можно выполнять где угодно - дома, на работе и в парке. Если вы можете сделать определенное количество приседаний за 60 секунд, то ваше тело в отличной форме.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Почему приседания являются лучшим тестом на физическую форму
Приседания являются ключевой основой функциональной формы тела и настоящим показателем силы, подвижности и выносливости. Это комплексное движение привлекает такие основные мышцы, подколенные сухожилия, ягодичные мышцы и пресс.
Правильное приседание требует равновесия, гибкости и силы, что делает его надежным эталоном общей физической формы. Это проверяет не только вашу силу, но и вашу способность поддерживать форму во время усталости, проверяя, насколько хорошо ваши мышцы и сердечно-сосудистая система работают вместе.
Помимо тренажерного зала, приседания имитируют такие движения, как сидение и подъемы, что делает их необходимыми для ежедневной работы.
Независимо от того, выполняете ли вы приседания с собственным весом, бокаловидные приседания или приседания со штангой на спине, их можно масштабировать в соответствии с вашим уровнем физической подготовки и целей.
Сколько приседаний нужно сделать за 60 секунд
Количество приседаний, которые вы можете выполнить за 60 секунд, зависит от вашего уровня физической подготовки, формы и выносливости:
- Начинающий - если вы можете сделать 15-25 приседаний в минуту, то вы на правильном пути для укрепления тела
- Средний уровень - выполнение 30-40 приседаний в минуту означает, что у вас хорошая сила и выносливость нижней части тела
- Высокий уровень - выполнение 45+ приседаний в минуту показывает вашу большую силу, выносливость и мобильность
Важно помнить, что качество важнее количества. Неправильное приседание не принесет никакой пользы. Сосредоточьтесь на глубине, стабильности и контроле, чтобы действительно измерить свой уровень физической подготовки.
Как улучшать результаты при приседании
Если вы хотите улучшить свои показатели, то наращивание мышечной выносливости является ключевым. Начните с этих практических советов:
- Приседания с большим количеством повторений: выполняйте подходы из 20-30 приседаний с собственным весом с минимальным отдыхом, чтобы увеличить выносливость
- Сидя "на стене": присядьте упираясь телом в стену в течение 30-60 секунд, чтобы укрепить четырехугольные мышцы и улучшить способность выдерживать усталость
- Тренировка темпа: замедлите приседания до 3-5 секунд опускания, а затем быстро поднимайтесь на верх. Это развивает контроль и силовую выносливость.
- Прогрессивная перегрузка: постепенно увеличивайте количество повторений или сопротивление (например, держа легкую гантель), чтобы испытать мышцы и улучшить выносливость со временем
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