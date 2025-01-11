Сколько приседаний нужно делать за 60 секунд, чтобы проверить свою силу

Приседания являются одним из простых, доступных и эффективных упражнений, которое можно выполнять где угодно - дома, на работе и в парке. Если вы можете сделать определенное количество приседаний за 60 секунд, то ваше тело в отличной форме.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

Почему приседания являются лучшим тестом на физическую форму

Приседания являются ключевой основой функциональной формы тела и настоящим показателем силы, подвижности и выносливости. Это комплексное движение привлекает такие основные мышцы, подколенные сухожилия, ягодичные мышцы и пресс.

Правильное приседание требует равновесия, гибкости и силы, что делает его надежным эталоном общей физической формы. Это проверяет не только вашу силу, но и вашу способность поддерживать форму во время усталости, проверяя, насколько хорошо ваши мышцы и сердечно-сосудистая система работают вместе.

Помимо тренажерного зала, приседания имитируют такие движения, как сидение и подъемы, что делает их необходимыми для ежедневной работы.

Независимо от того, выполняете ли вы приседания с собственным весом, бокаловидные приседания или приседания со штангой на спине, их можно масштабировать в соответствии с вашим уровнем физической подготовки и целей.

Сколько приседаний нужно сделать за 60 секунд

Количество приседаний, которые вы можете выполнить за 60 секунд, зависит от вашего уровня физической подготовки, формы и выносливости:

Начинающий - если вы можете сделать 15-25 приседаний в минуту, то вы на правильном пути для укрепления тела

Средний уровень - выполнение 30-40 приседаний в минуту означает, что у вас хорошая сила и выносливость нижней части тела

Высокий уровень - выполнение 45+ приседаний в минуту показывает вашу большую силу, выносливость и мобильность

Важно помнить, что качество важнее количества. Неправильное приседание не принесет никакой пользы. Сосредоточьтесь на глубине, стабильности и контроле, чтобы действительно измерить свой уровень физической подготовки.

Как улучшать результаты при приседании

Если вы хотите улучшить свои показатели, то наращивание мышечной выносливости является ключевым. Начните с этих практических советов: