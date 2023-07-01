Ось що значить, коли голуби одних людей бояться, а до інших підлітають близько

Чому голуби не бояться вас

Кажуть, що людина, до якої близько підходять птахи, має світлу й позитивну енергію. Тварини здатні відчувати ці вібрації і почуватимуться з такою людиною в безпеці.

І це не дивно, адже підгодовують птахів найчастіше добрі люди, яким подобається спілкуватися з природою.

Тож якщо птахи вас не бояться, підлітають чи підходять близько, сідають на руки, коли ви їх годуєте, це варто сприймати, як добрий знак.

А от до людей з недоброю енергією птахи навряд чи підходитимуть близько, навіть, якщо їх годувати. Зазначимо, що під недоброю мається на увазі не тільки, що людина лиха, може бути вона засмучена, має поганий настрій, що відображається на її аурі.

Інші прикмети, пов’язані з птахами

Вважається, що якщо вам на голову випадково сів голуб, то на вас обов'язково в майбутньому чекає багатство і благополуччя. Це може бути виграш в лотерею, спадщина, або ж нематеріальне багатство - звістка про майбутнє поповнення в сім'ї.

Якщо ви випадково натрапили на мертвого голуба, що особливо лежав поряд із дорогою, це погана прикмета. Вважається, що це призведе до хвороби ваших близьких або вас самих, тому слід ретельно стежити за здоров'ям, а можливо навіть здатися лікарю. Особливо популярні ці прикмети у водіїв, які бояться випадково збити голуба.

Голуби також можуть прогнозувати погоду. Птахи, які занурюють у калюжу тільки лапки і швидко тікають з води, є провісниками того, що наступний тиждень буде досить вологим і холодним. А от якщо голуби купаються у калюжі - це до посухи і спеки.

Побачивши голуба на своєму підвіконні, не варто лякатися. Краще поспостерігайте за поведінкою птаха. Якщо він спокійний, то нічого поганого його візит не несе. Замість того, щоб проганяти голуба, краще його погодувати.

Поганою прикметою вважається, якщо голуб б'ється в скло закритого вікна. Це передбачає отримання поганих звісток або смерть когось із мешканців дому.