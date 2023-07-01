Вот что значит, когда голуби одних людей боятся, а к другим подлетают близко

Почему голуби не боятся вас

Говорят, что человек, к которому близко подходят птицы, имеет светлую и положительную энергию. Животные способны ощущать эти вибрации и чувствовать себя с таким человеком в безопасности.

И это неудивительно, ведь подкармливают птиц чаще всего добрые люди, которым нравится общаться с природой.

Так что если птицы вас не боятся, подлетают или подходят близко, садятся на руки, когда вы их кормите, это следует воспринимать как хороший знак.

А вот к людям с недоброй энергией птицы вряд ли будут подходить близко, даже если их кормить. Отметим, что под недоброй подразумевается не только, что человек злой, может быть он расстроен, имеет плохое настроение, отражающееся на его ауре.

Другие приметы, связанные с птицами

Считается, что если вам на голову случайно сел голубь, то вас обязательно в будущем ждет богатство и благополучие. Это может быть выигрыш в лотерею, наследство, или же нематериальное богатство - известие о будущем пополнении в семье.

Если вы случайно наткнулись на мертвого голубя, особенно лежавшего рядом с дорогой, это плохая примета. Считается, что это приведет к болезни ваших близких или вас самих, поэтому следует тщательно следить за здоровьем, а возможно даже показаться врачу. Особенно популярны эти приметы у водителей, которые боятся случайно сбить голубя.

Голуби могут прогнозировать погоду. Птицы, которые погружают в лужу только лапки и быстро убегают из воды, являются предвестниками того, что следующая неделя будет достаточно влажной и холодной. А вот если голуби купаются в луже - это к засухе и жаре.

Увидев голубя на своем подоконнике, не стоит пугаться. Лучше понаблюдайте за поведением птицы. Если он спокоен, то ничего плохого его визит не несет. Вместо того чтобы прогонять голубя, лучше его покормить.

Плохой приметой считается, если голубь бьется в стекло закрытого окна. Это предполагает получение плохих известий или смерть одного из жильцов дома.