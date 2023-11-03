Ось що треба знати тим, хто хоче завести собаку

Коли в будинку з'являється цуценя, звичний спосіб життя змінюється. Господарі повинні приділити достатньо часу тварину. Тому перш ніж завести собаку, потрібно дещо знати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост кінолога та зоопсихолога Дарини Магалецької в Instagram .

Не сваріть

Експерт каже, що тварину не можна сварити голосом та фізично. Це найважливіша заборона у взаєминах людини та тварини.

Покарання аж ніяк не вирішують причини небажаної поведінки та навіть навпаки все посилять. Найгірше - ви псуєте формування надважливого контакту та довіри песика до вас, адже ви стаєте непередбачуваним для цуценяти та приносите негатив у його життя.

Експерт радить навчити цуцика правилам спільного життя.

Уникайте небажаної поведінки

Варто мінімізувати ситуації, в яких цуценя може помилитись:

прибрати з доступу все, що тварина може погризти та з’їсти

одяг, взуття, їжа, книжки - все має бути сховано від очей та зубів тварини, а натомість має бути запропонована правильна альтернатива

не ходити за цуциком на натягнутому повідці з самого початку (легше зробити одразу як треба, ніж в майбутньому це все лагодити)

не залишати собаку наодинці, якщо вона ще не навчена

Потрібно навпаки підкріплювати бажану поведінку, тобто заохочувати (смаколиком, грою, позитивною емоційною реакцією) будь-яку дію, котра є для нас бажаною:

Важливо вивчати поведінку та потреби собак

Дозволяйте собаці бути собакою, гуляйте з нею, давайте їй час понюхати, отримати нову інформацію, провзаємодіяти з середовищем та іншими тваринами.

Вчіться розуміти потреби тварини, щоб закрити всі потреби вашого щеняти легальними способами.

Також потрібно спостерігати за мовою тіла, щоб розуміти бажання та настрої тварини.

"Будьте для свого цуцика цікавими, підтримуючими, зрозумілими, передбачуваними та безпечними - це найкращий фундамент для будь-якої вашої взаємодії та щасливого спільного життя", - йдеться у повідомленні.