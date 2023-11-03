Вот что нужно знать тем, кто хочет завести собаку

Когда в доме появляется щенок, привычный образ жизни меняется. Хозяева должны уделить достаточно времени животному. Поэтому прежде чем завести собаку, нужно кое-что знать.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост кинолога и зоопсихолога Дарьи Магалецкой в Instagram .

Не ругайте

Эксперт говорит, что животное нельзя ругать голосом и физически. Это самый важный запрет во взаимоотношениях человека и животного.

Наказание никак не решают причины нежелательного поведения и даже наоборот все усугублять. Хуже всего - вы портите формирование сверхважного контакта и доверия собачки к вам, ведь вы становитесь непредсказуемым для щенка и приносите негатив в его жизнь.

Эксперт советует научить цуцика правилам совместной жизни.

Избегайте нежелательного поведения

Следует минимизировать ситуации, в которых щенок может ошибиться:

убрать из доступа все, что животное может погрызть и съесть

одежда, обувь, еда, книги - все должно быть скрыто от глаз и зубов животного, а вместо этого должна быть предложена правильная альтернатива

не ходить за цуциком на натянутом поводке с самого начала (легче сделать сразу как надо, чем в будущем это все чинить)

не оставлять собаку наедине, если она еще не обучена

Нужно наоборот подкреплять желаемое поведение, то есть поощрять (вкуснятиной, игрой, положительной эмоциональной реакцией) любое действие, которое для нас желательно:

Важно изучать поведение и потребности собак

Позвольте собаке быть собакой, гуляйте с ней, давайте ей время понюхать, получить новую информацию, взаимодействовать со средой и другими животными.

Учитесь понимать потребности животного, чтобы закрыть все потребности вашего щенка легальными способами.

Также следует наблюдать за языком тела, чтобы понимать желания и настроения животного.

"Будьте для своего щенка интересными, поддерживающими, понятными, предсказуемыми и безопасными - это лучший фундамент для любого вашего взаимодействия и счастливой совместной жизни", - говорится в сообщении.