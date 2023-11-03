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Вот что нужно знать тем, кто хочет завести собаку

Пятница 03 ноября 2023 19:40
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Вот что нужно знать тем, кто хочет завести собаку Что стоит знать о щенках (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Когда в доме появляется щенок, привычный образ жизни меняется. Хозяева должны уделить достаточно времени животному. Поэтому прежде чем завести собаку, нужно кое-что знать.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост кинолога и зоопсихолога Дарьи Магалецкой в Instagram.

Не ругайте

Эксперт говорит, что животное нельзя ругать голосом и физически. Это самый важный запрет во взаимоотношениях человека и животного.

Наказание никак не решают причины нежелательного поведения и даже наоборот все усугублять. Хуже всего - вы портите формирование сверхважного контакта и доверия собачки к вам, ведь вы становитесь непредсказуемым для щенка и приносите негатив в его жизнь.

Эксперт советует научить цуцика правилам совместной жизни.

Избегайте нежелательного поведения

Следует минимизировать ситуации, в которых щенок может ошибиться:

  • убрать из доступа все, что животное может погрызть и съесть
  • одежда, обувь, еда, книги - все должно быть скрыто от глаз и зубов животного, а вместо этого должна быть предложена правильная альтернатива
  • не ходить за цуциком на натянутом поводке с самого начала (легче сделать сразу как надо, чем в будущем это все чинить)
  • не оставлять собаку наедине, если она еще не обучена

Нужно наоборот подкреплять желаемое поведение, то есть поощрять (вкуснятиной, игрой, положительной эмоциональной реакцией) любое действие, которое для нас желательно:

Важно изучать поведение и потребности собак

Позвольте собаке быть собакой, гуляйте с ней, давайте ей время понюхать, получить новую информацию, взаимодействовать со средой и другими животными.

Учитесь понимать потребности животного, чтобы закрыть все потребности вашего щенка легальными способами.

Также следует наблюдать за языком тела, чтобы понимать желания и настроения животного.

"Будьте для своего щенка интересными, поддерживающими, понятными, предсказуемыми и безопасными - это лучший фундамент для любого вашего взаимодействия и счастливой совместной жизни", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что категорически нельзя делать с чужими домашними животными.

Также мы писали, как кошка "говорит", что у нее что-то болит.

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