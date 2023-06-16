Вот что нужно есть, чтобы прожить подольше. Ловите список самых полезных продуктов
Исследователи заявляют, что процесс старения зависит не столько от генетики, сколько от пищевых привычек. Это означает, что употребление некоторых продуктов может способствовать вашему долголетию.
О 7 самых полезных продуктах, которые помогут продлить жизнь, пишет ресурс Eat This, Not That.
Что есть, чтобы прожить дольше
"Ключ состоит в том, чтобы избегать обработанных пищевых продуктов, которые часто содержат много нездоровых жиров, сахара и натрия и могут способствовать разнообразным проблемам со здоровьем", - говорит Анант Винджамури, доктор медицинских наук, главный врач заведения Modern Age.
Диета играет важную роль в процессе старении и является решающим фактором образа жизни, который гарантирует вам дольше здоровую жизнь.
"Диета, богатая разнообразной растительной пищей - фруктами, овощами, цельнозерными, бобовыми, орехами и семенами - связана с большей продолжительностью жизни. Эти продукты содержат большое количество фитохимических веществ и флавоноидов, соединений, оказывающих антиоксидантное действие", - говорит доктор Винджамури.
Орехи
Эпохальное исследование PREDIMED наблюдало значительное снижение риска серьезных сердечно-сосудистых проблем среди тех, кто соблюдал средиземноморскую диету с ореховой смесью по сравнению с диетой с пониженным содержанием жира. Группа, которая ела орехи, имела на 39% более низкий риск смертности.
"Орехи богаты ненасыщенными жирами (полезной формой жира), клетчаткой, антиоксидантами, а также определенными витаминами и минералами, которые вместе способствуют здоровью сердца, помогают контролировать вес и, возможно, способствуют долголетию", - говорит доктор Винджумури.
Полезными являются любые орехи: миндаль, арахис, фундук, фисташки и т.д.
Куркума
Эта специя содержит куркумин - биоактивное соединение с мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.
Хроническое воспаление является значимым фактором многих заболеваний, связанных со старением, и противовоспалительный эффект куркумина помогает смягчить это. Это подтверждают исследования 2021 года.
Кроме этого, согласно обзору 2022 года в Cells, куркумин связан с меньшим риском сердечных заболеваний, которые являются основной причиной смерти в США.
Эксперты советуют всегда сочетать куркуму с черным перцем, поскольку повышает биодоступность куркумина.
Оливковое масло первого отжима
Богатое антиоксидантами оливковое масло с высоким содержанием здоровых жиров является основным продуктом средиземноморской диеты.
Исследование 2022 года в Журнале Американского колледжа кардиологии показало, что люди, употреблявшие более 1/2 ст. л. оливкового масла в день, имели на 19% меньший риск смерти (по какой-либо причине), чем те, кто редко или никогда не употреблял оливковое масло.
В частности, люди, наслаждавшиеся оливковым маслом, имели на 29% меньше риск смерти от нейродегенеративных заболеваний (например, болезни Альцгеймера), на 19% ниже риск сердечных заболеваний и на 17% ниже риск смерти от рака.
Заправляйте салаты оливковым маслом (фото: Freepik)
Зеленый чай
"Зеленый чай богат кверцетином, растительным флавоноидом, который проявляет антиоксидантные, противовоспалительные и противоопухолевые свойства", - объясняет Винджумури.
Исследование 2022 года в Molecules показывает, что кверцетин может уничтожать стареющие клетки - это клетки, которые перестали делиться. Это значит, что можно замедлить старение.
По словам доктора Винджумури, считается, что кверцетин активирует ген SIRT1 - важный фактор долголетия, улучшая способность организма восстанавливать ДНК и потенциально замедляя старение.
Лук
Согласно тому же исследованию 2022 года Molecules, лук является самым богатым источником кверцетина, антиоксиданта, который имеет защитную функцию против старения.
Рандомизированное клиническое исследование 2021 года в Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition показало, что употребление богатого кверцетином лука помогло улучшить когнитивные функции.
В блюда можно добавлять не только свежий лук. Попытайтесь его также карамелизовать с оливковым маслом первого отжима и дополнить им омлет или салат.
Цельные зерна
Отказ от сложных углеводов не является ключом к более долгой жизни. На самом деле люди, которые ели около 70 г цельного зерна (что эквивалентно примерно 1,5 кусочка цельнозернового хлеба) ежедневно, имели меньший риск преждевременной смерти по сравнению с группой, которая ела меньше цельнозерных продуктов или вообще не ела их, согласно исследованию Circulation 2016 года.
Если вы не очень любите хлеб, вы можете включить в свой рацион другие богатые питательными веществами цельнозерновые продукты, такие как дикий рис, овсянку и хлопья с низким содержанием сахара.
Ягоды
Ягоды наполнены особым типом антиоксидантов, которые называются флавоноидами, они связанны с продлением жизни.
Исследование British Journal of Nutrition рассматривало данные Исследования здоровья медсестер, одного из крупнейших исследований факторов риска серьезных хронических заболеваний у женщин, наблюдавшее более 93 тыс. женщин в течение десятилетий.
Исследователи обнаружили тесную связь между употреблением продуктов, богатых флавоноидами, в том числе черники и клубники, а также красного вина, чая и перца и меньшим риском смертности от всех причин.
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