Три найшкідливіші продукти для серця, якими зловживає кожен із нас. Ось список
Високий рівень холестерину називають "тихим вбивцею", адже він збільшує ризики серйозних проблем зі здоров’ям, починаючи від серцевих захворювань і закінчуючи інсультами. Деяка їжа здатна збільшити рівень холестерину, але є й продукти, які допомагають контролювати його вміст у крові.
Про те, від яких продуктів краще відмовитись та яка є здорова альтернатива, пише Express.
М'ясо
"М’ясо, безумовно, найбільше впливає на споживання насичених жирів у нашому раціоні, але шкодять не всі його види. Оброблене м’ясо, таке як жирний бекон, ковбаси, гамбургери, м’ясні консерви і жирне червоне м’ясо є найгіршими для здоров'я",- розповіла дієтолог Лін Гартон.
Попри те, що нежирне червоне м’ясо можна споживати в помірних кількостях, тим, хто раніше страждав від серцево-судинних захворювань, варто бути обережними.
Слід налягати на рибу, бобові, птицю - вони не обтяжують артерії.
"Відмовитися від м’яса раз на тиждень - це чудовий спосіб покращити здоров’я вашого серця", - радить Гартон.
Їжа на винос і фастфуди
Вживання великої кількості їжі на винос і фастфуду може збільшити споживання насичених жирів, а також солі, що, своєю чергою, підвищує ризик проблем із серцем, таких як інфаркт або інсульт.
"Навіть куплені в магазині готові страви можуть містити багато насичених жирів і солі, залежно від інгредієнтів. Проблема в тому, що часто ви не знаєте, з чого приготували їжу", - зазначає дієтолог.
Вона радить відмовитись від їжі на винос. Краще готувати вдома самостійно, щоб точно знати, що входить у склад страви.
Їжа із фастфудів призводить до високого рівня холестерину (фото: Freepik)
Масло
Майже дві третини жиру у маслі - це насичені жири. Потрібно бути обережними з продуктами, які містять масло. Сюди входять - тістечка, торти, печиво та пудинги.
"Замініть здобні продукти на пироги з картоплею та овочами/пісним м’ясом. А також замість масла, спредів та олії з високим вмістом насичених жирів вживайте оливкову, рапсову, соняшникову та соєву олії, а також жирні спреди, виготовлені з них", - радить експерт.
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