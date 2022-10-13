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Вот что точно поможет сэкономить заряд батареи на телефоне: просто выключите это

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Четверг 13 октября 2022 08:01
Вот что точно поможет сэкономить заряд батареи на телефоне: просто выключите это Как сэкономить заряд батареи на телефоне (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Трудно представить сегодняшний мир без интернета. Благодаря техническому прогрессу, мы можем общаться с родными в любом месте. Однако перед сном рекомендуется выключить Wi-Fi на телефоне по определенным причинам.

Об этом пишет SantePlus.

Зачем это делать

Выключив Wi-Fi, вы блокируете автоматический поиск интернет-сетей и таким образом предотвращаете разряжение аккумулятора мобильного устройства.

Кроме того, если вы отключите беспроводную сеть, вас не разбудят многочисленные уведомления от приложений на телефоне.

Чтобы отключить Wi-Fi, перейдите в Настройки, выберите Параметры Wi-Fi и выключите его. Вы также можете перевести телефон в "Режим полета" ночью, чтобы прекратить прием сети.

Почему Wi-Fi может быть слабым

Часто случается, когда сигнал WiFi слаб и приложения на телефоне не загружаются.

Сигнал Wi-Fi может стать менее мощным по разным причинам. Во-первых, знайте, что скорость WI-FI 802.11g мощнее, чем 802.11b. Она расширяет радиус действия сигнала приблизительно до 40 м.

Настроить такую скорость на своем компьютере можно, нажав Подключение - Вкладка свойств - Общие - Настроить - Расширенные - Стандарт 802.11g.

Кроме того, скорость интернета становится низкой, если соседи подключаются к сети Wi-Fi. В таком случае необходимо защитить свою сеть паролем.

Чтобы сигнал был сильнее, разместите роутер в центральной комнате дома, чтобы свести к минимуму помехи, которые могут ухудшить соединение. Его следует поставить на открытое место, чтобы не ухудшить сигнал Wi-Fi.

Ранее мы сообщали, что делать, если исчезла мобильная связь.

Также, как действовать, если в эфире исчезло украинское телевидение.

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