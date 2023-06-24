Ось що станеться з організмом, якщо їсти полуницю кожного дня

Сезон полуниці ще триває. На прилавках магазинів чи на ринках можна придбати ягоду, яка є улюбленицею багатьох. Однак, варто знати, чи можна їсти полуницю кожного дня, і до чого це призведе.
Про це повідомила нутриціолог Віра Курин в Instagram.
За словами експерта, полуниця не тільки смачна, а й дуже корисна. Якщо кожного дня, впродовж 14 днів їсти полуницю, то в організмі:
Полуниця містить два вітаміни, які діють як антиоксиданти в організмі - вітамін A (у вигляді бета-каротину) та вітамін C (у вигляді аскорбінової кислоти). Обидва діють як перша лінія захисту організму.
Антиоксиданти, що містяться в полуниці, допомагають знизити ризик серцево-судинних захворювань, пригнічуючи утворення "поганого" холестерину.
А також вони покращують функцію судин та тиск, зменшуючи схильність до розвитку згустків (тромбоз).
Крім того, полуниця сприяє детоксикації (очищенню) організму, допомагаючи відновити здоров’я шлунково-кишкового тракту. Клітковина, вітамін А та С, що містяться в ягоді, є важливими елементами, що стимулюють детоксикацію організму.
Попри всю користь, є люди, яким категорично не можна їсти полуницю:
люди, які страждають на діабет та подразнення кишківника - вживання полуниці може значно погіршити ваш стан
Навіть якщо ви дуже любите солодкі ягоди полуниці, лікарі не радять їх вживати, щоб не погіршити свій стан і самопочуття.
За даними сайту "Мінфін", зараз в українських супермаркетах кілограм полуниці в середньому коштує 73,05 грн. кг.
Зазначимо, що на ринку полуницю можна придбати за набагато нижчим цінами.
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