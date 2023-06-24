Вот что произойдет с организмом, если есть клубнику каждый день

Сезон клубники еще продолжается. На прилавках магазинов или рынках можно приобрести ягоду, которая является любимицей многих. Однако стоит знать, можно ли есть клубнику каждый день, и к чему это приведет.
Об этом сообщила нутрициолог Вера Курин в Instagram.
По словам эксперта, клубника не только вкусная, но и очень полезная. Если каждый день в течение 14 дней есть клубнику, то в организме:
Клубника содержит два витамина, которые действуют как антиоксиданты в организме - витамин A (в виде бета-каротина) и витамин C (в виде аскорбиновой кислоты). Оба действуют как первая линия защиты организма.
Содержащиеся в клубнике антиоксиданты помогают снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, подавляя образование "плохого" холестерина.
Также они улучшают функцию сосудов и давление, уменьшая склонность к развитию сгустков (тромбоз).
Кроме того, клубника способствует детоксикации (очищению) организма, помогая восстановить здоровье желудочно-кишечного тракта. Содержащая в ягоде клетчатка, витамин А и С являются важными элементами, стимулирующими детоксикацию организма.
При всей пользе есть люди, которым категорически нельзя есть клубнику:
люди, страдающие диабетом и раздражение кишечника - употребление клубники может значительно ухудшить ваше состояние
Даже если вы очень любите сладкие ягоды клубники, врачи не советуют их употреблять, чтобы не усугубить свое состояние и самочувствие.
По данным сайта "Минфин", сейчас в украинских супермаркетах килограмм клубники в среднем стоит 73,05 грн. кг.
Отметим, что на рынке клубнику можно приобрести по гораздо низким ценам.
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