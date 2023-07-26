Ось що станеться з організмом, якщо щодня їсти виноград

Виноград - дуже соковита та смачна ягода. Цей плід добре насичує і зволожує у спекотні дні. Однак його смак - не єдина перевага. Варто знати, як саме він впливає на організм та що стається при його регулярному споживанні.
У чому користь винограду і чому варто його їсти, розповіли в популярному виданні Financial Express.
Також ця ягода позитивно впливає на роботу серцево-судинної системи, знижує ризик утворення тромбів та сповільнює процес старіння.
Раніше ми писали про те, які плоди допомагають швидко заснути.
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