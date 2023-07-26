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Ось що станеться з організмом, якщо щодня їсти виноград

Що буде, якщо щодня їcти виноград (фото: freepik)
Автор: Наталя Коваль

Виноград - дуже соковита та смачна ягода. Цей плід добре насичує і зволожує у спекотні дні. Однак його смак - не єдина перевага. Варто знати, як саме він впливає на організм та що стається при його регулярному споживанні.

У чому користь винограду і чому варто його їсти, розповіли в популярному виданні Financial Express.

Користь винограду

Також ця ягода позитивно впливає на роботу серцево-судинної системи, знижує ризик утворення тромбів та сповільнює процес старіння. 

  • позитивний вплив на травлення
  • покращення пам'яті
  • хороший сон

 

Раніше ми писали про те, які плоди допомагають швидко заснути.

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