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Вот что произойдет с организмом, если каждый день есть виноград

Что будет, если ежедневно есть виноград (фото: freepik)
Автор: Наталия Коваль

Виноград - очень сочная и вкусная ягода. Этот плод хорошо насыщает и увлажняет в жаркие дни. Однако его вкус - не единственное преимущество. Следует знать, как он влияет на организм и что происходит при его регулярном потреблении.

В чем польза винограда и почему стоит его есть, рассказали в популярном издании Financial Express.

Польза винограда

Эта ягода положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, снижает риск образования тромбов и замедляет процесс старения.

  • положительное влияние на пищеварение
  • улучшение памяти
  • хороший сон

 

Раньше мы писали о том, какие плоды помогают быстро уснуть.

Также читайте, какой фрукт укрепляет иммунитет ничем не хуже цитрусовых.

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