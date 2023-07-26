Вот что произойдет с организмом, если каждый день есть виноград

Виноград - очень сочная и вкусная ягода. Этот плод хорошо насыщает и увлажняет в жаркие дни. Однако его вкус - не единственное преимущество. Следует знать, как он влияет на организм и что происходит при его регулярном потреблении.
В чем польза винограда и почему стоит его есть, рассказали в популярном издании Financial Express.
Эта ягода положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, снижает риск образования тромбов и замедляет процесс старения.
Раньше мы писали о том, какие плоды помогают быстро уснуть.
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