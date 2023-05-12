Ось що станеться з організмом, якщо щодня їсти гарбузове насіння

Що станеться

За словами фахівця, якщо кожного дня їсти гарбузове насіння, то загалом покращиться імунітет та зміцніють кістки. Також завдяки кальцію, калію, фосфору, магнію, марганцю покращиться стан шкіри, волосся й нігтів.

До того ж можна запобігти виникнення серцево-судинних захворювань.

Ненасичені та полінасичені жирні кислоти, яких дуже багато в насінні, сприятимуть покращенню стану судин, роботи серця.

Нутриціолог каже, що також покращується здоров'я простати.

Гарбузове насіння - один з головних модних трендів в правильному харчуванні. Його широко застосовують в народній медицині і вважають здоровим перекусом. Цей продукт дійсно корисний, проте зловживати ним все ж не варто.

Корисна добова норма насіння становить 60 г.

Кому з обережністю їсти гарбузове насіння

Важливо, що з обережність потрібно вживати гарбузове насіння людям з: