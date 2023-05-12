Вот что произойдет с организмом, если каждый день есть тыквенные семечки

Что произойдет

По словам специалиста, если каждый день есть тыквенные семечки, то в целом улучшится иммунитет и окрепнут кости. Также благодаря кальцию, калию, фосфору, магнию, марганцу улучшится состояние кожи, волос и ногтей.

К тому же можно предотвратить возникновение сердечно-сосудистых заболеваний.

Ненасыщенные и полинасыщенные жирные кислоты, которых очень много в семечках, будут способствовать улучшению состояния сосудов, работе сердца.

Нутрициолог говорит, что также улучшается здоровье простаты.

Тыквенные семечки - один из главных модных трендов в правильном питании. Их широко применяют в народной медицине и считают здоровым перекусом. Этот продукт действительно полезен, однако злоупотреблять им все же не стоит.

Полезная суточная норма семян составляет 60 г.

Кому с осторожностью есть тыквенные семечки

Важно, что для осторожности нужно употреблять тыквенные семечки людям с: