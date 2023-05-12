Вот что произойдет с организмом, если каждый день есть тыквенные семечки

Семена тыквы чрезвычайно полезны для здоровья. В них содержится много полезных элементов. Однако важно знать, можно ли их есть каждый день и как изменится организм.
Об этом сообщила нутрициолог Наталья Рублевская в Instagram.
По словам специалиста, если каждый день есть тыквенные семечки, то в целом улучшится иммунитет и окрепнут кости. Также благодаря кальцию, калию, фосфору, магнию, марганцу улучшится состояние кожи, волос и ногтей.
К тому же можно предотвратить возникновение сердечно-сосудистых заболеваний.
Ненасыщенные и полинасыщенные жирные кислоты, которых очень много в семечках, будут способствовать улучшению состояния сосудов, работе сердца.
Нутрициолог говорит, что также улучшается здоровье простаты.
Тыквенные семечки - один из главных модных трендов в правильном питании. Их широко применяют в народной медицине и считают здоровым перекусом. Этот продукт действительно полезен, однако злоупотреблять им все же не стоит.
Полезная суточная норма семян составляет 60 г.
Важно, что для осторожности нужно употреблять тыквенные семечки людям с:
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