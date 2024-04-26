Ось що станеться, якщо ніколи не мити чайник

Чайник - пристрій, яким люди користуються постійно, тому його потрібно постійно очищати. Варто знати, що станеться, якщо цього не зробити і чим це загрожує для здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Live strong .

Що станеться, якщо не мити чайник

Докторка медичних наук Дженніфер Гілберт розповіла, що брудний чайник може негативно вплинути на смак напоїв.

Експерт з чаю Ніколь Вілсон додала, що якщо ніколи не мити чайник, то будуть накопичуватись мінеральні речовини, що буде такий же ефект, як і жорстка вода. Чай, заварений у ньому, матиме неприємний металевий присмак

Найменше, що можна робити після кожного кип'ятіння води - це промивати чайник проточною водою та зливати усі залишки води, що там лишилися.

Інакше може статися накопичення мінеральних речовин, і тоді ви будете відчищати чайник від накипу.

На дні чайника і кавоварки можуть накопичитися мінеральні речовини через постійний контакт з водою. Окрім звичних карбонату кальцію чи вапняного нальоту, ви можете знайти у своєму чайнику і магній, якщо жорстка вода.

До того ж, якщо не мити чайник, то він швидко вийде з ладу. Зокрема, може з'явитись корозія і бактерії.

Особливо часто це трапляється, якщо ви не зливаєте зайву воду із чайника.

Способи чищення

Лимонна кислота

За допомогою лимонної кислоти або лимона можна швидко і просто позбутися від накипу. Візьміть 1\4 свіжого лимона або 1-2 ч.л лимонної кислоти та висипте в чайник.

Все залийте 1 л води і закип'ятіть.

Оцет

Потрібно розвести 100 мл 9% оцту в 1 л води та додати краплю миючого засобу для посуду, щоб прибрати неприємний запах оцту.

Далі - перелити розчин в чайник, закип'ятити та залишити до повного охолодження. В кінці потрібно вимити чайник губкою.

Газована вода

Для такого способу необхідно відкрити пляшку газованої води та зачекати, поки вийдуть гази. Після цього вилийте 1 л напою в чайник, закип'ятіть і вилийте, коли охолоне.