Ось що станеться, якщо ніколи не мити чайник
Чайник - пристрій, яким люди користуються постійно, тому його потрібно постійно очищати. Варто знати, що станеться, якщо цього не зробити і чим це загрожує для здоров'я.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Live strong.
Що станеться, якщо не мити чайник
Докторка медичних наук Дженніфер Гілберт розповіла, що брудний чайник може негативно вплинути на смак напоїв.
Експерт з чаю Ніколь Вілсон додала, що якщо ніколи не мити чайник, то будуть накопичуватись мінеральні речовини, що буде такий же ефект, як і жорстка вода. Чай, заварений у ньому, матиме неприємний металевий присмак
Найменше, що можна робити після кожного кип'ятіння води - це промивати чайник проточною водою та зливати усі залишки води, що там лишилися.
Інакше може статися накопичення мінеральних речовин, і тоді ви будете відчищати чайник від накипу.
На дні чайника і кавоварки можуть накопичитися мінеральні речовини через постійний контакт з водою. Окрім звичних карбонату кальцію чи вапняного нальоту, ви можете знайти у своєму чайнику і магній, якщо жорстка вода.
До того ж, якщо не мити чайник, то він швидко вийде з ладу. Зокрема, може з'явитись корозія і бактерії.
Особливо часто це трапляється, якщо ви не зливаєте зайву воду із чайника.
Способи чищення
Лимонна кислота
За допомогою лимонної кислоти або лимона можна швидко і просто позбутися від накипу. Візьміть 1\4 свіжого лимона або 1-2 ч.л лимонної кислоти та висипте в чайник.
Все залийте 1 л води і закип'ятіть.
Оцет
Потрібно розвести 100 мл 9% оцту в 1 л води та додати краплю миючого засобу для посуду, щоб прибрати неприємний запах оцту.
Далі - перелити розчин в чайник, закип'ятити та залишити до повного охолодження. В кінці потрібно вимити чайник губкою.
Газована вода
Для такого способу необхідно відкрити пляшку газованої води та зачекати, поки вийдуть гази. Після цього вилийте 1 л напою в чайник, закип'ятіть і вилийте, коли охолоне.
Раніше ми повідомляли, чи можна кип'ятити воду у чайнику повторно.
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