UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ось що потрібно зробити взимку вдома під час опалення: значно покращиться самопочуття

Як зволожити повітря (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Взимку люди починають вмикати опалення та різноманітні прилади, щоб зігрітися. Всі ці прилади нагрівають приміщення, але разом з тим зменшують вологість повітря, висушують його. Це може погіршити стан здоров'я.

Про це повідомили в Instagram-спільноті "doc.ua_official".

При сухому повітрі слизова пересихає й організм починає захищатися та починає виділяти секрет. Кількість цього секрету постійно збільшується й починається нежить, закладеність носа.

Зокрема, якщо слизова оболонка сильно пересушена, то цей секрет утворює скоринки, що ще сильніше ускладнює дихання.

Які проблеми можуть виникнути

Якщо у квартирі сухе повітря, то можуть виникнути такі наслідки:

  • респіраторні захворювання;
  • зневоднення організму;
  • сухість шкіри - може погіршитися колір обличчя, підвищується чутливість;
  • подразнення очей;
  • алергія. Якщо повітря в приміщенні достатньої вологості, весь пил, частинки шкіри й речей, котяча шерсть і пилок рослин осідають на підлогу. Але якщо повітря сухе, то всі ці алергени залишаються в повітрі й людина вдихає їх постійно. Люди, які схильні до алергії, частіше страждають від сухого повітря;
  • зниження працездатності (втома, апатія, сонливість);
  • інфекції.

Як зволожити повітря

Під час опалювального сезону, важливо регулярно:

  • провітрювати приміщення;
  • завести кімнатні рослини - алое, фікус та драцену;
  • придбати спеціальний зволожувач повітря. Якщо немає можливості, розбризкує воду з пульверизатора, закриваємо батареї в зимовий час мокрими простирадлами;
  • робити вологе прибирання.

Раніше ми повідомляли, як і чим утеплити вікна, щоб взимку вони не пропускали холод.

Також ми писали, як вибрати якісний теплий одяг на зиму.

Читайте РБК-Україна в Google News
зимадімдом