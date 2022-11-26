Ось що потрібно зробити взимку вдома під час опалення: значно покращиться самопочуття

Взимку люди починають вмикати опалення та різноманітні прилади, щоб зігрітися. Всі ці прилади нагрівають приміщення, але разом з тим зменшують вологість повітря, висушують його. Це може погіршити стан здоров'я.

Про це повідомили в Instagram -спільноті "doc.ua_official".

Під час опалювального сезону, важливо регулярно:

Якщо у квартирі сухе повітря, то можуть виникнути такі наслідки:

Зокрема, якщо слизова оболонка сильно пересушена, то цей секрет утворює скоринки, що ще сильніше ускладнює дихання.

При сухому повітрі слизова пересихає й організм починає захищатися та починає виділяти секрет. Кількість цього секрету постійно збільшується й починається нежить, закладеність носа.

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