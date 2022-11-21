Як вибрати якісний теплий одяг на зиму: на що звернути увагу при покупці

Внаслідок постійних атак окупантів на енергетичну інфраструктуру України, зима може стати справжнім випробуванням для українців. Тому важливо завчасно підготуватись до складного опалювального сезону та вибрати якісний теплий одяг.

На що звернути увагу при виборі теплого одягу - читайте нижче .

Як вибрати термобілизну

Термобілизна - це натільний одяг, який дозволяє забезпечити відведення від тіла вологи та збільшує його теплоізоляційні властивості.

Зокрема, зовні вона нагадує звичайну нижню білизну, це можуть бути кальсони, лосини та футболки з довгим або коротким рукавом.

Таку білизну виготовляють з різних матеріалів: синтетики, натуральних тканин, змішаного матеріалу.

Як відрізнити справжню термобілизну від підробки:

всі шви і бірки знаходяться на зовнішній стороні виробу;

не розтягується та не линяє;

не вбирає запахи і не намокає від поту.

Для повсякденного використання краще вибирати ту, яка виготовлена з вовни. Термобілизна має повністю облягати тіло, але не сковувати рухів.

Одяг з флісу

Взимку чудово зігріватиме одяг з флісу. Флісова тканина складається із синтетичних волокон, теплоізоляційні властивості якої аналогічні до вовни, але, разом з тим, не така вибаглива у догляді.

Такий одяг надійно утримує тепло, виводить вологу, дає змогу тілу дихати завдяки комірчастій структурі та не поглинає сторонні запахи.

Варто зазначити, що для домашнього використання краще обрати одяг з мікрофлісу або полару, який використовують в якості підкладки для світшотів та толстовок.

Зимове взуття

Під час купівлі зимового взуття варто звернути увагу на основні моменти:

Верхній матеріал повинен бути щільним і водонепроникним, а також забезпечувати достатню вентиляцію;

Фурнітура повинна бути надійно закріплена;

Носок і п'ятка повинні бути зручними та надійно зшитими;

Підошва має бути гнучкою, міцною та товстою;

Устілка не повинна бути приклеєна, щоб її можна було зняти та просушити.

Також варто надавати перевагу натуральній шкірі. Вона міцна, забезпечує надійний захист від вологи та холоду та вимагає особливого догляду.

Як обрати куртку

Натуральний пухо-пір'яний склад добре зберігає тепло, але пух у таких моделях при неправильному догляді зміщується. А ще він може спричинити алергію.

Можна вибрати Conjugate Hi soft - це сучасна версія синтепону. Такий наповнювач максимально простий у догляді, не боїться води та деформації. Чим більш товстий шар наповнювача, тим теплішим буде виріб.

Холлофайбер - ідеальна альтернатива природному пуху. Це нетканий матеріал, основа якого складається зі спіралеподібних волокон чи кульок. Завдяки цьому куртка допоможе з комфортом перенести морози до -25 градусів.

Зокрема, для підкладки найчастіше використовують поліестер. Він служить довго, м'який, добре може переносити часті прання та швидко сохне.