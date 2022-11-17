Як і чим утеплити вікна, щоб взимку вони не пропускали холод

Зовсім скоро настане зима, яка цьогоріч обіцяє бути непростою. Тому важливо вже зараз подбати, щоб в оселі завжди було тепло. Окрім придбання теплого одягу та обігрівачів, необхідно ще й утеплити вікна.

Як зберегти тепло в будинку

Якщо ви відчуваєте потік холодного повітря в домі, то є простий спосіб визначити, звідки він надходить. Закрийте всі вікна, змочіть руки водоюі проведіть ними по вікнах, щоб зрозуміти, звідки йде холод.

Незалежно від того, чи у вас старі дерев’яні вікна, чи пластикові, кілька простих порад допоможуть, щоб холодне повітря не потрапляло у будинок.

Використайте повітряно-бульбашкову плівку

Одним з найефективніших рішень для ізоляції від холоду є використання повітряно-бульбашкової плівки. Ви можете наклеїти її на місця, де рами не фіксуються належним чином, пропускаючи холод.

Зокрема, плівку необхідно вирізати відповідно до розміру вікна, а потім приклеїти до рами перед закриттям.

Теплоощадна плівка

Така плівка є одним із найпростіших варіантів утеплення вікон на зиму. Плівка зберігає тепло через свої термоізоляційні властивості.

Купити таку плівку можна в магазині будматеріалів. Наклеїти її потрібно на внутрішнє скло вікна за допомогою звичайного канцелярського скотчу.

Перед утепленням скло потрібно добре вимити, щоб піщинки не псували терморегуляцію.

Ущільнювачі для вікон

Вони допомагають вікну щільніше прилягати до поверхні та не випускати тепло. Зокрема, "рідні" ущільнювачі зношуються з часом та починають відходити від рами вікна, тож краще їх самотужки змінити перед зимовими холодами.

Також мало хто знає, що пластикові вікна можна перевести на "зимовий режим". Вікно в такому положенні набагато щільніше прилягає до віконної рами.