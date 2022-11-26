Вот что нужно сделать зимой дома во время отопления: значительно улучшится самочувствие

Зимой люди начинают включать отопление и различные приборы, чтобы согреться. Все эти приборы нагревают помещение, но вместе с тем сокращают влажность воздуха, высушивают его. Это может усугубить состояние здоровья.
Об этом сообщили в Instagram-сообществе "doc.ua_official".
При сухом воздухе слизистая пересыхает, и организм начинает защищаться и начинает выделять секрет. Количество этого секрета постоянно увеличивается и начинается насморк, заложенность носа.
В частности, если слизистая сильно пересушена, то этот секрет образует корочки, что еще сильнее затрудняет дыхание.
Если в квартире сухой воздух, то могут возникнуть следующие последствия:
Во время отопительного сезона важно регулярно:
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