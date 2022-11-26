Вот что нужно сделать зимой дома во время отопления: значительно улучшится самочувствие

При сухом воздухе слизистая пересыхает, и организм начинает защищаться и начинает выделять секрет. Количество этого секрета постоянно увеличивается и начинается насморк, заложенность носа.

В частности, если слизистая сильно пересушена, то этот секрет образует корочки, что еще сильнее затрудняет дыхание.

Какие проблемы могут возникнуть

Если в квартире сухой воздух, то могут возникнуть следующие последствия:

респираторные заболевания;

обезвоживание организма;

сухость кожи - может ухудшиться цвет лица, повышается чувствительность;

раздражение глаз;

аллергия. Если воздух в помещении достаточной влажности, всю пыль, частицы кожи и вещей, кошачья шерсть и пыльца растений оседают на пол. Но если воздух сухой, то все эти аллергены остаются в воздухе, и человек вдыхает их постоянно. Люди, склонные к аллергии, чаще страдают от сухого воздуха;

снижение работоспособности (усталость, апатия, сонливость);

инфекции.

Как увлажнить воздух

Во время отопительного сезона важно регулярно: