Ось що потрібно з'їсти о 13:00, щоб позбутися втоми до кінця дня

Щоб не відчувати сильну втому та занепад сил у тілі після обіду, допоможуть корисні перекуси. Експерт назвала продукти, які варто їсти о 13:00 для кращого самопочуття.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.
Зокрема, збалансований обід із нежирним білком, багатими клітковиною овочами та складними вуглеводами закладає основу для постійної концентрації уваги. Додавання багатих поживними речовинами перекусів між 13:00 і 14:00 дня позбавляє втоми.
Фрукти з горіховим маслом можуть бути особливо гарним вибором для зниження ризику таких проблем зі здоров’ям, як хвороби серця, інсульт і рак.
Раніше ми повідомляли про продукт, який часто викликає алергію у дітей на все життя.
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