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Ось що потрібно з'їсти о 13:00, щоб позбутися втоми до кінця дня

Що їсти, щоб уникнути втоми та втрати енергії (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Щоб не відчувати сильну втому та занепад сил у тілі після обіду, допоможуть корисні перекуси. Експерт назвала продукти, які варто їсти о 13:00 для кращого самопочуття.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.

Зокрема, збалансований обід із нежирним білком, багатими клітковиною овочами та складними вуглеводами закладає основу для постійної концентрації уваги. Додавання багатих поживними речовинами перекусів між 13:00 і 14:00 дня позбавляє втоми.

Фрукти з горіховим маслом можуть бути особливо гарним вибором для зниження ризику таких проблем зі здоров’ям, як хвороби серця, інсульт і рак.

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